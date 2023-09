Câinii din rasa American Bully ar putea fi interziși în Marea Britanie

Incidentul a avut loc în Stonnall. Un bărbat a murit după ce a fost atacat de doi câini. Un alt bărbat a fost reținut și este cercetat sub suspiciunea de omor. Inițial, el a fost reținut sub suspiciunea că a scăpat de sub control câinii periculoși. Cele două animale au murit, unul în timpul incidentului, al doilea fiind eutanasiat de veterinar.

Premierul Rishi Sunak a solicitat ca interzicerea acestei rase să intre în vigoare până la finalul anului în conformitate cu legea câinilor periculoși. Într-o prima fază, experții britanici trebuie să recunoască rasa American Bully. Aceasta este recunoscută în mod oficial în SUA, dar nu și în Marea Britanie. De asemenea, anchetatorii incidentului din Stonnall trebuie să stabilească fără dubii că animalele agresive fac parte din rasa propusă spre interzicere.

Câinii American Bully au originea în SUA la sfârșitul anilor 1980, fiind rezultatul unor încrucișări de rase. Se pare că în Marea Britanie au pătruns în jurul anului 2015 și că numărul lor a crescut rapid în perioada pandemiei.

(sursa: Mediafax)