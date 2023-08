Un candidat la președinția Ecuadorului a fost asasinat! Fernando Villavicencio, ucis cu două săptămâni înainte de alegeri

Fernando Villavicencio a fost împușcat mortal în timp ce părăsea un eveniment de campanie în Quito, cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Videoclipurile difuzate pe rețelele de socializare îl arată pe Villavicencio, un fost jurnalist care a lucrat pentru The Guardian și care a vorbit deschis despre presupusele legături dintre crima organizată și politică, înconjurat de susținători și escortat de gărzile de securitate până la un vehicul care îl aștepta, când s-au auzit focuri de armă în timp ce oamenii țipau și se adăposteau.

Președintele țării, Guillermo Lasso, a declarat că este "indignat și șocat de acest asasinat" și că va convoca o reuniune a cabinetului său de securitate: "Pentru memoria și lupta sa, vă asigur că această crimă nu va rămâne nepedepsită".

Un suspect a murit din cauza rănilor suferite în timpul schimbului de focuri care a dus la prinderea sa, a declarat ulterior biroul procurorului general, conform The Guardian.

Asasinatul are loc în contextul creșterii șocante a infracțiunilor violente în mica țară sud-americană, în condițiile în care bandele rivale de traficanți de droguri comit masacre în închisori, iar crimele au crescut de peste două ori între 2020 și 2022. Lasso a declarat în urma asasinatului de miercuri: "Crima organizată a mers prea departe”.

