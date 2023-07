Casa Albă va furniza muniţie cu fragmentare Ucrainei

"Am văzut relatările de presă despre furnizarea de muniţie cu fragmentare Ucrainei, voi lăsa Pentagonul să facă un anunţ formal referitor la noul pachet de asistenţă din stocurile proprii şi să intre în detalii despre acest pachet de asistenţă, privind specificul şi tipurile de muniţie. Dar voi folosi această oportunitate astăzi pentru a evidenţia anumite lucruri. În primul rând, deciziile noastre privind asistenţa de securitate se bazează pe necesităţile Ucrainei pe teren. Iar Ucraina are nevoie de artilerie pentru a susţine operaţiunile ofensive şi defensive. Artileria este elementul central în acest conflict. Ucraina foloseşte mii de obuze zilnic pentru a se apăra de eforturile Rusiei de a avansa şi pentru eforturile proprii de a recăpăta controlul asupra teritoriului suveran. Noi am furnizat Ucrainei un volum istoric de obuze de artilerie. Şi suplimentăm producţia internă, iar acest proces va continua să necesite timp şi va fi esenţial pentru a oferi Ucrainei provizii în timp ce noi suplimentăm producţia. Noi nu vom lăsa Ucraina fără apărare în niciun moment al acestui conflict", a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Naţională al preşedintelui Joseph Biden.

"Rusia a folosit muniţie cu fragmentare de la începutul acestui război, pentru a ataca Ucraina. (...) În acest context, Ucraina a cerut muniţie cu fragmentare pentru a-şi apăra teritoriul suveran. Muniţia cu fragmentare pe care noi o vom furniza are o rată a eşecului cu mult sub cea utilizată de Rusia", a argumentat Jake Sullivan.

Anterior, surse citate de cotidianul The Washington Post au afirmat că preşedintele SUA, Joseph Biden, a aprobat furnizarea de muniţie cu fragmentare Ucrainei.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, se opune utilizării de muniţie cu fragmentare. "Secretarul general al ONU susţine Convenţia privind interzicerea muniţiei cu fragmentare", a declarat purtătorul său de cuvânt, Farhan Haq, citat de postul de televiziune CNN.

"Decizia furnizării muniţiei cu fragmentare este un semn al disperării", a afirmat ambasadorul Rusiei în Belarus, Boris Grîzlov.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a încercat să justifice decizia SUA de a furniza Ucrainei muniţie cu fragmentare, subliniind că armata ucraineană este nevoită să se apere de invazia rusă, dar a reamintit că Alianţa Nord-Atlantică nu are o poziţie comună privind armamentul de acest tip. Jens Stoltenberg a părut să manifeste înţelegere pentru decizia Washingtonului de a furniza muniţie cu fragmentare Ucrainei. Secretarul general al NATO a argumentat că şi Rusia utilizează muniţie cu fragmentare în Ucraina, astfel că forţele militare ucrainene trebuie să se apere. "Ne confruntăm cu un război brutal", a afirmat Jens Stoltenberg, citat de site-ul Tagesschau.de. Secretarul general al NATO a reamintit că în cadrul Alianţei Nord-Atlantice nu există o poziţie unitară privind utilizarea muniţiei cu fragmentare. "Sunt decizii ale fiecărui stat membru în privinţa aprovizionării cu armament şi echipamente militare a Ucrainei", a explicat Stoltenberg, subliniind că hotărârile privind asistenţa militară acordată Ucrainei nu sunt luate la nivelul reuniunilor NATO, ci de către fiecare guvern în parte.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a condamnat vehement decizia Statelor Unite ale Americii de a furniza muniţie cu fragmentare Ucrainei. Organizaţia umanitară atrage atenţia că în zonele de conflict în care este folosit armament cu submuniţie sunt multe victime civile care ar putea fi evitate.

Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat că se opune furnizării de bombe cu fragmentare Ucrainei, dar, ulterior, Steffen Hebestreit, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Berlin, a afirmat că Germania manifestă "înţelegere" pentru decizia Washingtonului. "Suntem siguri că prietenii noştri americani nu au luat uşor decizia de a furniza muniţie cu fragmentare", a afirmat Steffen Hebestreit.

