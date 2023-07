Ce va fi nevoie pentru a preface finanțarea dezvoltării

Pe măsură ce trecem prin aceste provocări descurajante, trebuie să construim parteneriate solide bazate pe încredere și respect. Criza climatică globală poate fi abordată doar printr-o mobilizare globală. Inițiativa Bridgetown, lansată în Barbados vara trecută și actualizată recent, ne solicită tuturor să ne sporim eforturile pentru a preveni și a combate evenimentele climatice și pandemiile. Trebuie să investim acum pentru a evita costurile mai mari ulterior. Fereastra se închide și trebuie să acționăm înainte ca daune ireversibile să cadă asupra celor care pot rezista cel mai puțin.

Sarcina noastră este împătrită. Trebuie să facem sistemul financiar global mai rezistent la șocuri. Trebuie să deblocăm fluxurile de capital privat, astfel încât să putem accelera atenuarea schimbărilor climatice și cercetarea medicală. Trebuie să intensificăm împrumuturile pe termen lung și cu costuri reduse acordate guvernelor, astfel încât acestea să-și facă cetățenii, comunitățile și țările mai rezistente la dezastrele și pandemiile legate de climă. Și trebuie să găsim noi resurse fără datorii pentru a finanța reconstrucția post-dezastru. Inițiativa Bridgetown propune reforme urgente ale arhitecturii financiare globale pentru a îndeplini aceste obiective și solicită o triplare a împrumuturilor avantajoase și a granturilor oferite celor mai sărace țări din lume.

Dar trebuie, de asemenea, să creștem disponibilitatea și utilizarea resurselor pe care le putem folosi cel mai mult: capitalul băncilor de dezvoltare. Băncile multilaterale de dezvoltare (BMD) au un rol unic de jucat în misiunea globală de a preveni și de a răspunde schimbărilor climatice și pandemiilor. Instituții precum Banca Europeană de Investiții intensifică deja finanțarea legată de climă, în vederea atingerii obiectivelor pentru 2025 stabilite în 2019 la Summitul Națiunilor Unite pentru acțiunea climatică.

Privind în perspectivă, o mai bună integrare cu setul mai larg de bănci publice de dezvoltare – inclusiv cele naționale, care împrumută în mod colectiv mai mult de 2 trilioane de dolari pe an – ar putea îmbunătăți și mai mult eficacitatea împrumuturilor existente. Estimările economiștilor Vera Songwe, Nicholas Stern și Amar Bhattacharya sugerează că lumea în curs de dezvoltare are nevoie de cel puțin 350 de miliarde de dolari în plus pe an de finanțare cu costuri reduse pentru a construi rezistența împotriva riscurilor climatice și pandemice. Acest lucru ar necesita aproape o triplare a împrumuturilor BDM dincolo de ceea ce este în prezent alocat celor mai săraci.

În acest scop, trebuie să folosim cât mai bine toate formele de capital existente disponibile la băncile de dezvoltare. Dar, deoarece nu toată lumea poate urma această opțiune, salutăm și inițiativele de redirecționare a alocațiilor drepturilor speciale de tragere ale Fondului Monetar Internațional (DST, activul de rezervă al FMI) către băncile multilaterale de dezvoltare, astfel încât acestea să poată stimula creditarea. Acesta este un domeniu în care BEI implică activ țări precum Rwanda și Barbados.

De asemenea, ar trebui să folosim bilanțurile băncilor de dezvoltare prin partajarea riscurilor și prin transferuri de risc – un domeniu în care BEI are multă experiență. Dar pentru a se apropia de obiectivul de triplare a creditării pentru rezistența la schimbările climatice, băncile de dezvoltare vor avea nevoie de mai mult capital vărsat. De aceea, Inițiativa Bridgetown actualizată include un apel de a strânge 100 de miliarde de dolari în plus pentru BMD.

Pentru a profita la maximum de acest capital, va trebui să modernizăm modul în care alocăm sprijinul BMD. În timp ce băncile de dezvoltare au dreptate să se concentreze asupra celor mai sărace țări, 70% dintre oamenii săraci din lume trăiesc în țări cu venituri medii, care în prezent nu sunt eligibile pentru resurse cu dobânzi scăzute și de tip granturi. Mai rău, milioane de oameni riscă acum să devină mai săraci în urma unui dezastru climatic sau a unei pandemii. În afara modificării acordurilor avantajoase existente, avem nevoie de noi instrumente de creditare pe termen lung, cu costuri reduse, care să vizeze investițiile în construirea rezilienței în rândul populațiilor vulnerabile din țările cu venituri medii. Prin urmare, BEI a aprobat recent prelungirea scadențelor împrumuturilor suverane cu până la 30 de ani, cu o perioadă de grație de zece ani.

Băncile de dezvoltare ar trebui să recunoască faptul că în lumea actuală a șocurilor globale, inițiativele globale sunt esențiale pentru a combate sărăcia și pentru a sprijini atenuarea schimbărilor climatice, biodiversitatea, sistemele de avertizare timpurie pentru dezastre naturale și pregătirea și răspunsul la pandemie. Succesul va necesita menținerea obiectivului de reducere a sărăciei și creștere, dar trecând dincolo de proiectele strict focalizate.

BEI sprijină pe deplin aceste obiective și lucrează pentru a le atinge în parteneriat cu alte BMD. În urma unui apel la acțiune de anul trecut la COP27, MDB Climate Group susține o abordare care să aibă ca țintă reziliența la nivelul tuturor ţărilor. Aceasta înseamnă concentrarea asupra politicilor, investițiilor și măsurilor de consolidare a capacităților care vor stimula o tranziție ecologică în conformitate cu prioritățile proprii ale unei țări. O astfel de abordare ne va permite să trecem de la finanțarea climatică progresivă, proiect cu proiect, la o abordare mai cuprinzătoare care pune accent pe rezultatele naționale și globale.

Pe măsură ce ne confruntăm cu provocările descurajante generate de schimbările climatice și pandemii, toată lumea – dar în special europenii și alții care susțin tranziția la emisiile nete zero – trebuie să sprijine finanțarea extinsă. Cu modelul său de interes public și capabilitățile inovatoare, sistemul băncii publice de dezvoltare poate fi mecanismul prin care atingem obiective globale comune. Dacă angajamentele noastre din cadrul Agendei de Dezvoltare Durabilă și ale Acordului de la Paris asupra climei nu vor predomina, nu vom fi reușit să atenuăm suferința a miliarde de pământeni.

Putem obține un viitor durabil doar prin reformarea sistemului financiar, prin creșterea investițiilor în domeniul climei și prin ascultarea statelor vulnerabile. Prin angajamentul nostru comun față de solidaritate, corectitudine și respect reciproc, trebuie să lucrăm împreună pentru a face din viziunea transformatoare a Inițiativei Bridgetown o realitate.

Autorii:

Mia Mottley este prim-ministru al Barbados.

Werner Hoyer este președintele Băncii Europene de Investiții.

Traducere, adaptare, editare:

Daniel Apostol, ClubEconomic.ro

Drepturi de autor: Project Syndicate