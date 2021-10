Cel mai bogat danez le oferă angajaților un bonus de 46 de milioane de dolari

Sursa foto: https://p0.piqsels.com/preview/266/613/101/money-finance-bank-cash.jpg

Cel mai bogat danez le oferă celor 17.000 de angajaţi un bonus total de 46 de milioane de dolari, după ce a obţinut profituri record.

Anders Holch Povlsen, cel mai bogat om din Danemarca, le oferă angajaţilor câte un salariu suplimentar drept bonus pentru performanţele care au adus profituri record companiei de textile pe care o conduce.

Bestseller A/S, care include branduri ca Jack&Jones sau Vero Moda, o să le plătească celor 17.000 de angajaţi bonusuri totale în valoare de 46,6 de milioane de dolari, scrie Smartradio care citeaza publicaţia Bloomberg.



Compania a raportat venituri nete de 560 de milioane de dolari în perioada iulie 2020 – iulie 2021, de nouă ori mai mult faţă de precedentul an fiscal, când restricţiile au închis mare parte dintre magazinele pe care le deţine.



„Am fost capabili să ne adaptăm provocărilor care au apărut şi am reuşit să luăm în majoritatea cazurilor cele mai bune decizii”, spune Povlsen într-un comunicat. Rezultatul este „mai bun decât ne-am fi aşteptat sau decât am îndrăznit să sperăm”.



Povlsen are o avere estimată la 11 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează în fruntea topului bogaţilor din Danemarca şi pe locul 206 în lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

(sursa: Mediafax)