Cel puțin opt persoane au murit și zeci au fost rănite într-un accident de autobuz în Florida

Opt persoane au murit și alte opt au fost grav rănite după ce un autobuz s-a răsturnat în Florida.

Autobuzul transporta 53 de muncitori când s-a ciocnit cu o camionetă în comitatul Marion, la nord de Orlando.

Incidentul a avut loc marți și nu este clar motivul pentru care cele două vehicule s-au prăbușit.

Un total de 40 de persoane au ajuns la spital - dintre care opt se află într-o stare critică, a confirmat serviciul de salvare a pompierilor din Marion pentru NBC News. Șoferul camionetei a fost dus și el la spital.

Peste 30 de ambulanțe s-au deplasat la fața locului, a adăugat NBC News.

Autoritățile spun că unii dintre cei răniți sunt „în stare foarte gravă” și că există o „probabilitate mare” ca numărul morților să crească.

