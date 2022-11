Centrul Kievului, lovit de rachetele rusești."E răspunsul Moscovei la propunerile de pace", declară un oficial ucrainean

Mai multe explozii au zguduit capitala Ucrainei, Kiev, marți după-amiază, iar primarul orașului a declarat că cel puțin două clădiri au fost lovite.

Primarul Vitali Klitschko a spus că ambele erau clădiri rezidențiale din centrul Kievului și au fost lovite la scurt timp după ce sirenele de raid aerian s-au declanșat în toată țara.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare arată un bloc de apartamente din Kiev cuprins de flăcări puternice și fum gros. Nu s-a vorbit deocamdată despre victime.

Primarul a mai spus că mai multe rachete rusești au fost doborâte deasupra Kievului de către sistemele de apărare aeriană.

Update: Ministrul olandez de externe s-a ascunsă în adăpostul antiaerien Kiev în timpul atacului cu rachete.

Ministrul de Externe, Wopke Hoekstra, și întreaga sa delegație au intrat într-un adăpost din capitala ucraineană Kiev. Sirenele raidului aerian s-au declanșat în timpul vizitei sale la Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. O explozie s-a auzit la scurt timp după ce Hoekstra a anunțat că Țările de Jos intenționează să investească mai multe milioane de euro în investigarea crimelor de război din Ucraina.

Când delegația se afla în mașină după vizita la Consiliul de Securitate, au fost îndrumați direct spre adăpost.

Un membru al delegației a declarat că a fost confirmată o lovitură cu rachete în zonă. Este posibil ca o parte a infrastructurii electrice să fi fost ținta atacului. Zonele rezidențiale au fost lovite de rachete, potrivit primarului Kievului.

Russians hit residential buildings in downtown Kyiv, actually in my neighbourhood as well.

Please stay safe.



Video source: OP pic.twitter.com/H8OrclzY6Z