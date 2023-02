Ceremonii la Kiev, la împlinirea unui an de la izbucnirea războiului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă vineri la o slujbă religioasă ținută în memoria celor care au murit în timpul conflictului declanșat de ruși.

Tot la Kiev are loc o ceremonie dedicată militarilor în activitate și celor care au murit în război.

Zelenski înmânează medalii soldaților și liderilor militari, dar și familiilor celor decedați.

Președintele Volodimir Zelenski a ținut un discurs cu ocazia aniversării invaziei rusești în Ucraina.

„Suntem puternici. Suntem pregătiți pentru orice. Îi vom învinge pe toți. Pentru că noi suntem Ucraina. Am rostit aceste cuvinte acum un an, în primul meu discurs de la începutul războiului pe scară largă. Nu știam ce se va întâmpla mâine. Dar am înțeles cu siguranță: trebuie să luptăm pentru fiecare mâine! Suntem în picioare de exact un an. Și încă știm că merită să luptăm pentru fiecare zi de mâine”, a spus Zelenski în discursul său adresat ucrainenilor.

Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie 2022, atunci când rușii au invadat țara și au lovit-o cu rachete și drone.

