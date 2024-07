Cine este Kamala Harris, posibila candidată la președinția SUA, care va lupta cu Donald Trump

După ce a făcut istorie ca primă femeie vicepreședinte de culoare și asiatică, susținătorii săi spun că poziția sa actuală o obligă să fie candidatul democrat. Alți democrați solicită o convenție deschisă pentru a alege un înlocuitor, transmite Antena 3 CNN.

În ciuda faptului că a avut cote scăzute de aprobare în timpul mandatului ei ca vicepreședinte, susținătorii Kamalei Harris subliniază realizările mandatului său.

„Cred că a jucat un rol esențial în abordarea problemelor cheie, cum ar fi drepturile de vot și reforma imigrației”, a spus Nadia Brown, profesor la Universitatea Georgetown. „Ea a fost, de asemenea, cel mai puternic susținător în problemele de acces la avort și de comunicare în comunitățile de culoare”.

Cum a ajuns Kamala Harris vicepreședinte

Cu doar cinci ani în urmă, Kamala Harris era senatoarea de California, sperând să câștige nominalizarea democrată la președinție.

Ea și-a început cariera în biroul procurorului districtual din Alameda și a devenit procurorul districtual pentru San Francisco în 2003, înainte de a fi aleasă prima femeie și prima persoană de culoare care a ocupat funcția de procuror general al Californiei.

Ea și-a câștigat reputația de una dintre vedetele în ascensiune ale Partidului Democrat, folosind acest impuls pentru a o propulsa spre alegerea ca senator al Californiei în 2017.

Dar obiectivele ei prezidențiale nu au avut succes în 2020.

Performanțele ei în dezbateri au fost destul de slabe, iar campania ei s-a încheiat rapid. Însă, Joe Biden a ales-o pentru a-i fi partener în cursa pentru Casa Albă.

Gil Duran, un fost colaborator al Kamalei Harris în 2013, care a criticat candidatura ei pentru nominalizarea prezidențială, a numit decizia lui Biden „o mare inversare a norocului pentru Kamala Harris”.

„Mulți oameni nu credeau că are disciplina și concentrarea să urce într-o poziție la Casa Albă atât de repede... deși oamenii știau că are ambiție și potențial de vedetă. A fost întotdeauna clar că are talentul brut”, a spus Duran.

Kamala Harris s-a concentrat pe mai multe inițiative cheie în timp ce se afla la Casa Albă și a jucat un rol esențial în unele dintre cele mai apreciate realizări ale administrației Biden.

Ea a lansat un turneu la nivel național „Lupta pentru libertățile reproductive”, susținând ca femeile să aibă dreptul de a lua decizii cu privire la corpul lor.

Harris a stabilit un nou record pentru cele mai multe voturi de departajare exprimate de un vicepreședinte din istoria Senatului. Votul ei a ajutat la adoptarea Actului de reducere a inflației și a Planului american de salvare, care a oferit finanțare pentru ameliorarea COVID, inclusiv plăți de stimulare.

Votul ei de departajare a confirmat, de asemenea, mandatul judecătorului Ketanji Brown Jakson la Curtea Supremă.

În ciuda înclinațiilor spre stânga asupra unor probleme precum căsătoria gay și pedeapsa cu moartea, ea s-a confruntat cu atacuri repetate pentru că nu a fost suficient de progresistă pentru unii alegători democrați.

De asemenea, Biden i-a cerut Kamalei Harris să conducă eforturile de abordare a cauzelor fundamentale ale migrației, deoarece un număr record de imigranți au trecut granița dintre SUA și Mexic, o problemă pe care oponenții o subliniază ca fiind una în care administrația nu a făcut suficiente progrese.

Ea a fost criticată de republicani și de unii democrați pentru că i-a luat șase luni pentru a planifica o călătorie la graniță după ce a intrat în funcție.

Dar în ultimele săptămâni, în timp ce speculațiile despre retragerea lui Joe Biden s-au înmulțit, Kamala Harris a găsit o bază reînnoită de sprijin.

Cine e Kamala Harris

Născută în Oakland, California, din doi părinți imigranți - o mamă născută în India și un tată născut în Jamaica - părinții ei au divorțat când ea avea cinci ani și a fost crescută în principal de mama ei, Shyamala Gopalan Harris, cercetătoare în domeniul cancerului și activist pentru drepturile civile.

Ea a crescut implicată în moștenirea sa indiană, însoțindu-și mama în vizitele în India, dar doamna Harris a spus că mama ei a adoptat cultura neagră din Oakland, cufundându-și cele două fiice - Kamala și sora ei mai mică Maya - în ea.

„Mama mea a înțeles foarte bine că crește două fiice de culoare”, a scris ea în autobiografia sa The Truths We Hold. „Știa că țara ei adoptivă ne va vedea pe mine și pe Maya ca pe niște fete de culoare și era hotărâtă să se asigure că vom deveni femei de culoare încrezătoare și mândre.”

Rădăcinile și educația ei biracială înseamnă că ea întruchipează și se poate implica și atrage multe identități americane. Acele părți ale țării care au înregistrat schimbări demografice rapide, schimbări suficiente pentru a modifica politica unei regiuni, văd în ea un simbol aspirațional.

Dar perioada petrecută la Universitatea Howard, unul dintre cele mai importante colegii și universități istorice de culoare din țară, a fost una dintre cele mai formative experiențe din viața sa. Lita Rosario-Richardson a cunoscut-o pe Kamala Harris pe când era la Howard, în anii 1980, când studenții se adunau în zona Yard a campusului pentru a petrece timpul împreună și a discuta despre politică, modă și bârfe. „Am observat că avea un simț acut al argumentării”, a spus ea.

S-au apropiat din cauza aptitudinii pentru dezbateri energice cu republicanii din campus, a experienței lor de a crește cu mame singure, chiar și din cauza faptului că amândouă sunt din zodia Balanței. A fost o perioadă formativă și din punct de vedere politic. „Reagan era președinte la acea vreme și era epoca apartheidului și se vorbea mult despre dezinvestire cu „trans Africa” și despre problema sărbătorii Martin Luther King”, a declarat dna Rosario-Richardson.

„Știm că, fiind descendenți ai oamenilor înrobiți și ai oamenilor de culoare care au ieșit din colonizare, avem un rol special și că o educație ne conferă o poziție specială în societate pentru a contribui la realizarea schimbării”, a explicat ea - a fost o filosofie și o chemare la acțiune care au făcut parte din experiența universitară trăită de Kamala Harris.

Dar Kamala Harris operează cu ușurință și în comunitățile predominant albe. Primii ei ani au inclus o scurtă perioadă în Canada. Când doamna Gopalan Harris a acceptat un post de profesor la Universitatea McGill, doamna Harris și sora ei mai mică, Maya, au mers cu ea, urmând cursurile școlii din Montreal timp de cinci ani. Kamala Harris spune că s-a simțit întotdeauna confortabil cu identitatea sa și se descrie pur și simplu ca „americancă”.

Ea a declarat pentru Washington Post în 2019 că politicienii nu ar trebui să se încadreze în compartimente din cauza culorii sau originii lor. „Punctul meu de vedere a fost: Eu sunt cine sunt. Sunt bine cu asta. S-ar putea să fie nevoie să vă dați seama, dar mie îmi convine”, a spus ea. De la bun început, după cum atestă prietena sa, dna Rosario-Richardson, a arătat abilitățile care i-au permis să fie una dintre puținele femei care au depășit barierele. „Asta este ceea ce m-a atras să o fac să se alăture echipei de dezbateri [de la Universitatea Howard], o neînfricare”, a spus ea.

Spiritul și umorul fac parte din acest arsenal. Într-un videoclip postat pe rețelele sale de socializare în 2020, după ce a câștigat alegerile, ea împărtășește vestea victoriei - cu un râs foarte sincer - cu dl Biden: „Am reușit, am reușit Joe. Vei fi următorul președinte al Statelor Unite!” Râsul cu care l-a întâmpinat pe președintele ales de atunci, atunci când a dat primul telefon important, a fost unul pe care prietena ei l-a recunoscut imediat și intim.

„Îi arată clar personalitatea, chiar și în timpul scurt în care a fost în campanie”. „Întotdeauna a avut acel râs, întotdeauna a avut simțul umorului.”, a spus aceasta.

Abilitatea de a-și ironiza adversarii în cadrul dezbaterilor în direct a reprezentat o parte importantă a dezbaterilor anterioare, mai scrie BBC.