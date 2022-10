Ciocniri violente la protestele din Franța!

Protestele sunt organizate de sindicatele Confederaţia Generală a Muncii (CGT), Forţa Muncitorească (FO), Federaţia Sindicală Unitară (FSU) şi Solidari.

Manifestanţii cer majorări salariale, pentru atenuarea efectelor inflaţiei, şi denunţă acţiunile Guvernului Elisabeth Borne de rechiziţionare a anumitor rafinării şi depozite ale grupului TotalEnergies, în efortul de a relua parţial furnizările de carburanţi, în contextul continuării grevei, scrie Mediafax

Grupuri de manifestanţi au atacat sedii de magazine şi au incendiat obiecte, în cursul protestelor din centrul Parisului.

Potrivit Poliţiei, printre manifestanţi au fost identificaţi aproximativ 200 de indivizi cu cagule care comit violenţe, informează postul BFMTV.

Stire inițială:Greva la nivel național care a început săptămâna aceasta în Franța s-a transformat astăzi în ciocniri violente între poliție și manifestanți. Tensiunile sunt în creștere în mai multe orașe în care oamenii au ieșit în stradă.

Sindicatele au demarat o acțiune mamut cu privire la nevoia creșterii salariilor pe fondul celei mai mari inflații din ultimele decenii, una dintre cele mai mari provocări pentru președintele Emmanuel Macron de la realegerea sa în funcție în luna mai. Acest protest se adaugă grevei care se desfășoară deja în rafinăriile de petrol.

Massive protest in Paris against inflation and climate crisis

Greva de marți afectează în primul rând sectoarele publice, cum ar fi școlile și transportul public.

De altfel, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Franceză că în data de 18 octombrie 2022 va avea loc o grevă ce va produce efecte asupra a numeroase sectoare de activitate din această țară.

Et bientôt, attendons encore un peu, l'exaspérateur présidentiel nous vendra « moi ou le chaos ? » qu'il aura organisé ! #Greve18Octobre



src : Clément Lanot pic.twitter.com/xKY6MywYgl — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 18, 2022

Greva legată de revendicările salariale a afectat o treime din cele 18 centrale nucleare franceze ale EDF începând de vineri seară, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, întârziind și mai mult lucrările de întreținere ale reactoarelor, scrie Reuters.