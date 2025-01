Măcel în fața unui club din Queens: cel puțin 10 adolescenți, răniți într-un atac armat!

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:20 (ora locală, 6:00, ora României), când un grup de patru bărbați a deschis focul asupra unei mulțimi adunate lângă club după un eveniment privat. Potrivit autorităților, au fost trase cel puțin 30 de focuri de armă.

Printre victime se numără șase fete și patru băieți, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani. Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția caută un sedan de culoare deschisă, despre care se crede că ar avea legătură cu atacul.

Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea suspecților și stabilirea motivelor atacului.

Today just won’t stop. A mass shooting has been reported at Amazura nightclub in Queens, New York, with 11 people shot.



