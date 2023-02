Prima condamnare la moarte executată în Florida, în ultimii patru ani

Donald Dillbeck, în vârstă de 59 de ani, a fost declarat mort joi la ora 18.13, după ce a primit o injecție letală la închisoarea de stat din Florida, conform AP.

El fusese condamnat pentru uciderea lui Faye Vann, în vârstă de 44 de ani, în Tallahassee.

Execuția a fost prima din Florida în aproape patru ani și a treia sub conducerea guvernatorului republican Ron DeSantis.

Prin comparație, predecesorul său, actualul senator republican Rick Scott, a supravegheat 28 de execuții.

Întrebat dacă are un ultim cuvânt de spus, Dillbeck a spus: "Știu că am rănit oameni când eram tânăr. Chiar am dat-o în bară". De asemenea, el l-a criticat pe DeSantis.

Copiii lui Vann, Tony și Laura, au dat o declarație după execuție: "În urmă cu 11.932 de zile, Donald Dillbeck ne-a ucis cu brutalitate mama. Ni s-au furat ani de amintiri alături de ea, iar de atunci a fost foarte dureros".

Aceștia i-au mulțumit lui DeSantis pentru că a efectuat execuția, spunând că aceasta "ne-a dat un oarecare final".

