Un bărbat și-a cerut iubita în căsătorie simulând răpirea ei, într-un videoclip TikTok care a divizat comentatorii.

Momentul surprinzător în care Adam Rizk a cerut-o în căsătorie pe Vanessa Moujalli, în Liban, a fost surprins de sora sa, Tahlia, luna aceasta. Tahlia a încărcat un videoclip pe contul ei TikTok, care are peste 372.400 de vizualizări și a stârnit discuții.

Videoclipul, intitulat "cea mai controversată cerere în căsătorie din toate timpurile", începe cu viitoarea mireasă bând cafea și călătorind alături de alte persoane într-o mașină. Apoi, bărbați care au arme false se apropie de vehicul și încearcă să scoată grupul din mașină. Moujalli pare să încerce să se certe cu pretinșii răpitori, spunând că refuză să meargă cu atacatorii.

"Nu merg cu ei - le-am spus că le voi da tot ce vor", a spus Moujalli.

Moujalli este apoi legată la ochi și așezată pe bancheta din spate a unui alt vehicul care se îndreaptă spre o nouă locație. La sosire, este scoasă din mașină și - când i se eliberează ochii - își recunoaște iubitul care o așteaptă cu un buchet de flori și un inel.

Moujalli pare șocată, dar acceptă cererea în căsătorie a lui Rizk, în timp ce o formație live începe să cânte în apropiere.

În secțiunea de comentarii, utilizatorii TikTok au fost în mare parte intrigați de cererea în căsătorie.

"Nu. Singur pentru tot restul vieții mele", a scris o persoană.

Alții au lăudat propunerea pentru că este "diferită".

Într-un interviu acordat Daily Mail Australia, Tahlia a declarat că Moujalli a fost "cu adevărat fericită" de logodnă.

"Adam a glumit mereu că a vrut să o ceară în căsătorie într-un mod care să o sperie, iar familia mea s-a alăturat și a făcut posibil acest lucru atunci când ea își vizita familia în Liban", a declarat Tahlia pentru publicație. "Întotdeauna glumesc unul cu altul, așa că este doar relația lor... planificarea generală a durat trei luni."

Pe Facebook, Moujalli a încărcat imagini de la cererea în căsătorie și a numit scenariul un "vis devenit realitate", potrivit Insider.

În februarie, o cerere în căsătorie pe plajă a unui cuplu a eșuat pentru că bărbatul a pierdut inelul în nisip. În martie, un bărbat a închiriat o sală de cinema și a recreat "Everything Everywhere All At Once" pentru a-și cere iubita în căsătorie.

(sursa: Mediafax)