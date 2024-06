Copii electrocutați în timp ce se plimbau cu bicicleta. Furtuna teribilă a ucis patru persoane în Mexic

Furtuna tropicală Alberto, prima furtună cu nume din sezonul uraganelor din Atlantic, a fost retrogradată în depresiune tropicală la scurt timp după ce a lovit estul Mexicului.

Cu toate acestea, ploile torențiale, fulgerele și grindina au rămas o amenințare, potrivit unui comunicat al agenției naționale de apă, citat de AFP.

Patru persoane au fost ucise în diverse incidente în statul Nuevo Leon, în nord-estul țării, potrivit serviciilor de protecție civilă și președintelui Andres Manuel Lopez Obrador.

Lopez Obrador a declarat că doi copii care se plimbau cu bicicleta au fost electrocutați în orașul Allende, în timp ce un adolescent a fost luat de un râu în capitala statului Monterrey.

Un comunicat al serviciilor de protecție civilă a atribuit, de asemenea, efectelor furtunii moartea prin electrocutare a unui adult care făcea reparații la domiciliu.

Alte nouă persoane au fost salvate din casele lor în orașul Santa Catarina, după ce un baraj s-a revărsat.

Tropical Storm Alberto causes flooding, flight cancellations in Mexico and southern Texas 2006024

Severe weather is wreaking havoc in Monterrey, Mexico and southern Texas as Tropical Storm Alberto batters the region on Thursday. The storm brought heavy rainfall and flooding. pic.twitter.com/e3e32yt4cU