O creşă din Arizona îngrijeşte nou-născuţi dependenţi de droguri

Unitatea tratează bebeluşi cu sindrom de abstinenţă neonatală (NAS), o afecţiune similară cu sevrajul, care se dezvoltă atunci când nou-născuţii devin dependenţi de substanţele utilizate de mamele lor în timpul sarcinii.



Bebeluşii afectaţi de NAS pot să prezinte tremur necontrolat, contracţii musculare şi dificultăţi de respiraţie. "Când vezi un bebeluş în sevraj, nu uiţi niciodată asta", a declarat pentru Reuters Tara Sundem, directoare executivă a clinicii Hushabye Nursery.



Nou-născuţii afectaţi de NAS tind să tânjească după întunericul şi atmosfera liniştită din uter, aşa că în camerele de la Hushabye ei sunt ţinuţi în mod intenţionat în întuneric, la adăpost de lumină puternică şi de agitaţie.



Creşa are 12 camere private cu un pat pentru părinţi, în care aceştia pot dormi în timp ce copilul lor trece prin procesul de detoxifiere, dar şi un pătuţ special, care îl ajută pe acesta din urmă să se calmeze.



În timp ce în spital nu este neobişnuit ca bebeluşii afectaţi de NAS să fie ţinuţi 21 de zile, la Hushabye ei petrec aproximativ opt zile.



Creşa de detoxifiere poate trata întreaga familie sub un singur acoperiş, cu sprijin individual din partea îngrijitorilor.



"Dacă nu aş fi întâlnit Hushabye, habar n-aş fi avut habar ce însemna NAS", a spus Clarissa Collins, care a trecut prin program împreună cu fiica ei nou-născută. "Nu ştiam la ce să fiu atentă, cum să am grijă de bebeluşul meu", a adăugat ea. Collins îi ajută acum pe alţii care se confruntă cu aceeaşi problemă şi lucrează ca specialistă în sprijin reciproc în cadrul clinicii.



Conform datelor Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, numărul bebeluşilor afectaţi de NAS a crescut cu 82% la nivel naţional din 2010 până în 2017.



În 2020, aproximativ şase nou-născuţi au fost diagnosticaţi cu NAS la fiecare 1.000 de spitalizări.



Numărul deceselor asociate abuzului de opioide în rândul americanilor a crescut în timpul pandemiei de COVID-19 - inclusiv în urma utilizării puternicului analgezic sintetic fentanil - exacerbând o criză deja tragică şi costisitoare la nivel naţional.



Supradozele care au implicat abuzul de opioide sintetice, în principal fentanil, au ucis peste 70.000 de persoane în SUA în 2021, potrivit datelor CDC.