Cum vor călători românii în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 1 ianuarie 2021

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord își va asuma pe deplin statutul de stat terț în relația cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu România, începând cu 1 ianuarie. MAE a transmis, în acest context, cum vor călători românii în aceste țări.

Regimul de vize și condițiile de călătorie pentru cetățenii europeni, inclusiv cei români, se vor schimba, anunță MAE, miercuri.

„Conform noilor reglementări anunțate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, începând cu 1 ianuarie 2021, cetățenii români vor putea intra pe teritoriul Regatului Unit pentru șederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare. Cu toate acestea, cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare. Până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, intrarea pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se va putea realiza în baza pașaportului sau a cărții de identitate românești valabile, iar ulterior acestei date se va putea călători doar pe baza pașaportului valabil (pașaport simplu electronic, pașaport simplu temporar)”, transmite MAE.

Cetățenii români care intră sub incidența Programului EU Settlement Scheme vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind documentele naționale de identitate până la data de 31 decembrie 2025.

„Cetățenii români care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată mai mare de șase luni (pentru activități de muncă, pentru studii etc.) au nevoie, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de viză din partea autorităților britanice. Autoritățile britanice au prevăzut două modalități pentru obținerea vizei. Astfel, cetățenii români posesori ai unui pașaport simplu electronic pot obține viza online, prin accesarea paginii de internet (https://www.gov.uk/browse/visas-immigration). În cadrul acestui portal, solicitanții au la dispoziție un ghid conținând procedura detaliată de obținere a vizei. Persoanele care posedă un pașaport biometric vor putea completa cererea, inclusiv confirmarea identității, utilizând o aplicație pentru telefoane inteligente (tip smartphone). MAE subliniază că solicitările pentru obținerea vizei nu se pot depune în baza cărții de identitate. Cetățenii români care nu dețin pașaport simplu electronic și aplică în baza unui pașaport simplu temporar trebuie să depună documentația personal la centrul regional pentru vize din România - Bucharest Visa Application Centre, DBH-Group Serviced office, adresa: București, sector 1, strada Buzești nr. 50-52, et.2 Business Center. Pentru depunerea documentației, este necesară programarea prealabilă online, prin accesarea paginii de internet https://pos.tlscontact.com/bbu_en”, mai arată MAE.

Autoritățile britanice au operaționalizat deja procedurile pentru primirea de solicitări de viză în următoarele scopuri: studii, activități de muncă (muncitori calificați, lucrători înalt calificați în anumite domenii/Global Talent, personal medical și asistenți), afaceri (inovare, desfășurarea de afaceri tip start-up).

Solicitanții de viză vor avea de plătit o taxă de viză. Lista taxelor este disponibilă la: https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october.

În privința lucrătorilor sezonieri, MAE precizează că autoritățile britanice nu au furnizat până la acest moment date cu privire la procedurile aplicabile acestei categorii, urmând ca acestea să fie puse la dispoziție ulterior.

Pentru orice persoană care are mențiuni înscrise în cazierul judiciar, precum și cele cărora le-a fost refuzată, în trecut, intrarea pe teritoriul Regatului Unit, autoritățile britanice recomandă depunerea unei cereri pentru obținerea vizei și pentru deplasările de scurtă durată (sub 6 luni), potrivit datelor comunicate prin intermediul portalului https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.

MAE precizează că aceste noi condiții sunt rezultatul deciziei autorităților britanice, care, de la data de 1 ianuarie 2021, vor implementa un nou sistem de imigrație bazat pe puncte (point-based immigration system - PBS).

Autoritățile britanice au pus la dispoziție mai multe pagini de internet cu privire la noul sistem de imigrație în Regatul Unit, unele inclusiv în limba română. Acestea pot fi consultate la: https://www.gov.uk/government/news/sistemul-de-imigrare-pe-baza-de-puncte-al-marii-britanii.ro

www.gov.uk/MutareainMareaBritanie.

În egală măsură, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legate de viză, în autoritățile britanice au elaborat o pagină de internet care permite un ghidaj util aplicanților: https://www.gov.uk/check-uk-visa.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze, în prealabil, anterior efectuării unei deplasări în Regatul Unit, utilizând sursele oficiale sus-menționate și reamintește că, până la data de 31 decembrie 2020, condițiile de călătorie nu se modifică, iar mai multe detalii pot fi accesate la secțiunea: www.mae.ro/travel-conditions/3725#843.

De asemenea, noile reguli nu afectează cetățenii români acoperiți de Acordul de retragere și eligibili pentru EU Settlement Scheme.

(sursa: Mediafax)