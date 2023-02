Dansul în fața unui obiectiv turistic din Teheran le-a adus 10 ani de închisoare

Astiyazh Haghighi și logodnicul ei, Amir Mohammad Ahmadi, ambii în vârstă de 20 de ani, fuseseră arestați la începutul lunii noiembrie după ce un videoclip a devenit viral în care dansau în fața Turnului Azadi din capitală.

Haghighi nu purta vălul pe cap, sfidând astfel regulile stricte ale republicii islamice pentru femei, în timp ce femeile nu au voie nici să danseze în public în Iran, cu atât mai puțin cu un bărbat.

Un tribunal din Teheran i-a condamnat la câte 10 ani și 6 luni de închisoare, precum și la interdicția de a folosi internetul și de a părăsi Iranul, conform Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Cuplul, care avea deja un public în Teheran ca bloggeri populari pe Instagram, a fost condamnat pentru "încurajarea corupției și a prostituției publice", precum și pentru "adunare cu intenția de a perturba securitatea națională", a adăugat aceasta.

HRANA a citat surse apropiate familiilor celor doi, care au declarat că au fost privați de avocați în timpul procedurilor judiciare, în timp ce încercările de a le asigura eliberarea pe cauțiune au fost respinse.

Haghighi se află acum în faimoasa închisoare pentru femei Qarchak din afara Teheranului. Activiștii condamnă în mod regulat condițiile din această închisoare.

Autoritățile iraniene au luat măsuri severe împotriva tuturor formelor de disidență de când a murit, în septembrie, Mahsa Amini, arestată pentru că ar fi încălcat regulile privind purtatul vălului pe cap, fapt ce a declanșat proteste care s-au transformat într-o mișcare împotriva regimului.

Cel puțin 14.000 de persoane au fost arestate, potrivit Organizației Națiunilor Unite, de la celebrități proeminente, jurnaliști și avocați până la oameni obișnuiți care au ieșit în stradă.

Una dintre principalele icoane ale capitalei iraniene, futuristul Turn Azadi (al Libertății) este un loc de o sensibilitate uriașă, relatează AFP. Acesta a fost inaugurat sub conducerea lui Mohammad Reza Pahlavi, fiul Șahului Reza Pahlavi, la începutul anilor 1970, când era cunoscut sub numele de Turnul Shahyad.

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don’t deserve such brutality.#MahsaAmini pic.twitter.com/Bs9VxqnxFV