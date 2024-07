În ziua de 4 iulie 2024, la ora 06:12:35 (ora locală a României), s-a produs în Near the Esat Coast of Hinshu, Japonia un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.2, la adâncimea de 40.0 km, potrivit INFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 6km S de Shiroi, 12km NV de Yotsukaido, 13km V de Sakura, 14km SE de Abiko, 16km SE de Kashiwa, 16km N de Chiba, 17km E de Matsudo, 17km S de Toride, 19km SV de Ryugasaki, 19km NE de Urayasu

(sursa: Mediafax)