Declarațiile Kremlinului privind armele nucleare este "absolut inacceptabilă" - ministru ucrainean

Președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali ruși, inclusiv ministrul de externe Serghei Lavrov, au menționat armele nucleare ca o opțiune în situații extreme, scrie Mediafax

"Declarațiile iresponsabile ale lui Putin și Lavrov privind posibila utilizare a armelor nucleare sunt absolut inacceptabile", a scris Kuleba pe Twitter. "Ucraina nu va ceda. Facem apel la toate puterile nucleare să se exprime acum și să îi spună clar Rusiei că astfel de retorici pun lumea în pericol și nu vor fi tolerate".

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated.