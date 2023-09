Regimul Xi, în epoca disparițiilor misterioase

În doar câteva luni, doi membri de rang înalt ai cabinetului chinez, care deveniseră interlocutori cheie din partea Beijingului pe plan internațional, au dispărut.

Ministrul Apărării, Li Shangfu, nu a mai fost văzut în public de trei săptămâni, ceea ce a stârnit speculații că ar putea fi anchetat de către autorități. Cu câteva săptămâni mai devreme, ministrul de Externe, Qin Gang, dispăruse, la rândul lui, după ce lipsise din peisajul public timp de o lună.

Atât Li, cât și Qin se numără printre cei cinci consilieri de stat ai Chinei, poziție de rang înalt în cabinet, care depășește statutul unui ministru obișnuit. Li face parte, de asemenea, din Comisia Militară Centrală, un organism extrem de puternic, condus de însuși Xi, care comandă forțele armate ale țării.

În același timp, a fost consemnată și îndepărtarea surprinzătoare a doi generali importanți, care a zguduit „Forța de Rachete a Armatei Populare de Eliberare”, o unitate de elită înființată de Xi pentru a moderniza capacitățile de rachete convenționale și nucleare ale Chinei. Decizia neașteptată a stârnit numeroase speculații pe tema unei epurări mai ample în armata chineză.

Toate aceste dispariții și retrogradări bruște survin în contextul în care Xi încearcă să elimine orice amenințări și vulnerabilități percepute de el, într-o campanie de consolidare a securității naționale, derulată pe fondul tensiunilor crescânde cu Occidentul.

Tăcere totală

Devenit și mai opac sub conducerea lui Xi, guvernul chinez nu a oferit prea multe explicații publice pentru seria de remanieri de personal și nici nu s-a arătat interesat în clarificarea inevitabilelor speculații, care s-au tot rostogolit de atunci.

Publicația americană „The Wall Street Journal” a dezvăluit, marți, că o anchetă a Partidului Comunist a descoperit că, în timp ce era ambasadorul Chinei la Washington, Qin a fost implicat într-o relație extraconjugală. Ministerul chinez de Externe a refuzat să comenteze însă această informație.

Lipsa de transparență în privința sorții celor doi demnitari de rang înalt a dat o lovitură imaginii internaționale a Beijingului, care își prezintă permanent modelul politic ca fiind mai stabil și mai eficient decât democrațiile occidentale.

Experții susțin că incertitudinea crescândă din rândul elitei politice a Chinei expune vulnerabilitățile sistemului său, condus de un singur partid. Aceste vulnerabilități au fost amplificate de concentrarea puterii personale a lui Xi, aflat acum la al treilea mandat în fruntea țării.

Risc sistemic

„Ceea ce se întâmplă în China reprezintă și reflectă cu adevărat un risc politic absolut extraordinar, emanat de către Beijing.”, remarcă Drew Thompson, cercetător principal la Universitatea Națională din Singapore.

„Riscul politic vine atât din partea lui Xi Jinping și a relației sale cu subordonații lui, aleși cu propria mână, dar și a lipsei unor reguli și norme stabilite, care să guverneze comportamentele din sistem.”, spune Thompson, citat de CNN.

În calitate de ministru al Apărării, un rol în mare măsură ceremonial în sistemul chinez, Li nu comandă unități de luptă, însă este o interfață importantă a diplomației militare a Chinei pentru lumea exterioară, susține James Char, cercetător la Școala de Studii Internaționale „S. Rajaratnam” din Singapore.

„Dacă Li Shangfu are cu adevărat probleme, Beijingul va fi perceput într-un mod extrem de negativ pentru faptul că doi consilieri de stat au fost înlăturați atât de curând în cel de-al treilea mandat al lui Xi Jinping.”, mai precizează el.

De când a fost promovat în funcție, în luna martie, Li a călătorit de două ori la Moscova pentru a se întâlni cu omologul său rus, l-a vizitat pe președintele Belarusului la Minsk și a dat mâna cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, la o conferință de securitate din Singapore.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Li ar fi ratat o serie de angajamente diplomatice, inclusiv o întâlnire anuală privind apărarea frontierelor, cu oficiali vietnamezi, precum și o întrevedere cu șeful Marinei din Singapore la Beijing.

Experții au remarcat însă că există și o parte bună a absenței misterioase a lui Li, în ceea ce privește eforturile de stabilizare a relațiilor dintre SUA și China.

Ministrul chinez a fost sancționat de SUA, în 2018, din cauza achiziției de arme rusești de către China, iar Beijingul a sugerat în mod repetat că administrația de la Washington nu se va putea întâlni cu Li, decât dacă măsurile punitive vor fi revocate.

Astfel, în cazul în care Li a fost înlăturat din funcția de ministru al Apărării, ar putea apărea o oportunitate pentru reluarea discuțiilor militare la nivel înalt între cele două superputeri.

Nici marele lider nu este absolvit de vină

Posibila cădere în dizgrație a celor care până nu de mult erau considerați oamenii de încredere ai lui Xi s-ar reflecta însă negativ și asupra liderului suprem, care a concentrat puterea și procesul decizional în propriile mâini, la un nivel nemaivăzut în China în ultimele decenii, susțin analiștii politici internaționali.

„Doi consilieri de stat promovați de însuși Xi au probleme în decurs de șase luni și, oricât de mult s-ar strădui autoritățile să acopere asta, Xi nu poate fi absolvit de vină. Vor exista întrebări în cadrul partidului, cu privire la ce fel de oameni a plasat președintele în poziții importante!”, este de părere Deng Yuwen, fost editor al unui ziar al Partidului Comunist, care trăiește acum în SUA.

Rahm Emanuel, ambasadorul SUA în Japonia, a comparat chiar componența cabinetului lui Xi cu romanul „Și apoi n-a mai rămas niciunul!” („And Then There Were None”), de Agatha Christie. „Cine va câștiga această cursă a șomajului? Tinerii din China sau cabinetul lui Xi?”, a scris ambasadorul pe „X”, platforma cunoscută anterior sub numele de „Twitter”.

China se luptă deja cu o serie de probleme economice - de la șomajul record în rândul tinerilor și datoriile tot mai mari ale administrațiilor locale până la o criză imobiliară în spirală. Incertitudinea crescândă din cercul conducător al lui Xi riscă să alimenteze o criză de încredere în a doua economie ca mărime din lume, au remarcat analiștii.

„Cea mai recentă epurare la nivel înalt a lui Xi scoate în evidență convingerea sa, potrivit căreia coeziunea ideologică - și nu performanțele economice sau militare - este piatra de temelie a puterii unei națiuni, o lecție pe care a tras-o după prăbușirea Uniunii Sovietice.”, afirmă Craig Singleton, cercetător principal pe probleme chineze la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor din Washington DC., citat de CNN.

„Înlăturarea lui Li s-ar putea să nu afecteze în mod serios relațiile de stat de la Beijing, dar aproape sigur va consolida îngrijorările tot mai mari ale comunității internaționale de afaceri în privința excesului de influență al partidului și la transparența tot mai redusă din China.”, mai spune el.

Combaterea corupției

Li Shangfu, în vârstă de 65 de ani, și-a început ascensiunea la unul dintre principalele situri de lansare a sateliților din China, în provincia Sichuan, din sud-vestul țării, urcând în grad până a devenit directorul acestuia.

După ce a petrecut trei decenii la centrul de lansare, el a fost promovat pentru a lucra în cartierul general al armatei chineze, pe probleme de armament, în 2013, la scurt timp după ce Xi a ajuns la putere.

Li este considerat un protejat al generalului Zhang Youxia, prietenul din copilărie al lui Xi și cel mai apropiat aliat al acestuia în armată. Drept dovadă a influenței sale, Zhang a fost promovat în funcția de prim-vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timpul remanierii conducerii, din octombrie anul trecut, deși depășise cu mult vârsta neoficială de pensionare.

Din 2017 până în 2022, Li s-a ocupat de achiziția de armament al Chinei, în calitate de șef al „Departamentului de Dezvoltare a Echipamentelor” din cadrul CMC, funcție pe care Zhang a deținut-o anterior.

În iulie, cu câteva zile înainte de înlăturarea bruscă a celor doi generali din „Forța de Rachete a Armatei Populare de Eliberare”, „Departamentul de Dezvoltare a Echipamentelor” a anunțat o nouă campanie de reprimare a practicilor corupte de achiziții publice, solicitând informații cu privire la activități dubioase datând din 2017 - care coincide cu perioada în care Li a preluat conducerea departamentului.

Încă de la venirea sa la putere, Xi a derulat o campanie anticorupție necruțătoare, în urma căreia au fost prinși sute de înalți oficiali și generali și alte milioane de cadre de nivel inferior.

„Încă de acum 10 ani, Xi Jinping se luptă cu corupția. El încă se luptă cu lipsa loialității. El încă își exprimă îngrijorarea cu privire la loialitatea armatei față de partid.”, remarcă Drew Thompson.

„Acest lucru dezvăluie cu adevărat probleme fundamentale ale guvernării din Beijing. Lipsa de verificări și echilibre și dependența excesivă de controlul de sus în jos al partidului nu fac nimic pentru a elimina stimulentele aflate la baza comportamentelor pe care încearcă în mod constant să le anihileze.”, mai spune el.

Noi epurări, la orizont

Chiar dacă a acumulat deja mai multă putere decât orice alt lider chinez din ultimele decenii, Xi continuă să dubleze campania de consolidare a autorității sale, în partid și în armată.

Săptămâna trecută, în timp ce se intensificau speculațiile pe tema locului unde s-ar afla ministrul Apărării, Xi a făcut apel la unitate și stabilitate în cadrul armatei, în timpul unei inspecții în nord-estul Chinei.

„Lipsa de încredere politică între indivizii din sistem este un motor de bază al acestei campanii.”, remarcă Thompson.

Xi nu este singurul lider chinez care s-a întors împotriva propriului său cerc, după ce a acumulat o putere personală de neegalat. Președintele Mao Zedong, părintele fondator al Chinei comuniste și cel mai puternic lider înaintea lui Xi, a înlăturat mulți dintre aliații săi de încredere de odinioară, în timpul Revoluției Culturale.

James Char avertizează că aceste schimbări politice nu sugerează că Xi își pierde controlul asupra puterii. „Simplul fapt că poate înlătura pe oricine dorește (...) spune multe despre gradul de control pe care Xi l-a atins.”, susține Char.

„Până când Xi Jinping nu va avea curajul să reformeze întregul sistem politic sunt foarte sigur că acest tip de epurări va continua să se întâmple.”, anticipează el.

