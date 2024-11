Donald Trump revine la Casa Albă. Istoria unui lider imprevizibil și tranzacțional

Donald Trump, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite, s-a născut la 14 iunie 1946, în Queens, New York. Fiul lui Fred Trump, un bogat investitor imobiliar stabilit în New York City, Donald Trump a absolvit New York Military Academy din New York, în 1964 şi Şcoala de Business Wharton a Universităţii Pennsylvania (1968). După terminarea studiilor, el s-a alăturat companiei imobiliare a tatălui său, redenumită „The Trump Organization”.

„The Trump Organization” s-a implicat, în anii '80-'90, în numeroase proiecte, inclusiv hoteluri, staţiuni, clădiri rezidenţiale şi comerciale, cazinouri şi terenuri de golf, atât în Statele Unite, cât şi în străinătate. Criza imobiliară din această perioadă l-a dus însă la faliment.

În anii 2000, afacerile sale imobiliare s-au revigorat. În paralel, a dezvoltat o serie de afaceri şi în industria modei sau în formare profesională – „Trump University” sau „The Trump Entrepreneur Initiative; 2010”.

La 24 octombrie 2024, ocupa poziţia 524 în topul „Forbes” al celor mai bogaţi oameni din lume, cu o avere estimată la circa 6,3 miliarde de dolari în 2024.

A scris, de asemenea, o serie de cărţi de literatură motivaţională: „Trump: The Art of the Deal”, „Trump: The Art of Survival”, „Trump: The Art of the Comeback” „Trump: Surviving at the Top”, „Trump: How to Get Rich”, „Trump: Think Like a Billionaire: Everything You Need to Know About Success, Real Estate and Life”.

Primul mandat la Casa Albă

Trump a făcut parte din Partidul Republican până în 2001, şi, după ce, în perioada 2001-2008, a fost membru al Partidului Democrat, s-a reînscris în Partidul Republican, în 2009.

Candidat al Partidului Republican la alegerile prezidenţiale americane din 2016, a fost nominalizat oficial de partid, în iulie 2016. Donald Trump a câştigat alegerile primare din cadrul partidului, la 2 martie 2016, acesta aflându-se în competiţie internă de partid cu alţi patru candidaţi: Marco Rubio (senator de Florida), Ted Cruz (senator de Texas), John Kasich (guvernator Ohio) şi Ben Carson (chirurg).

A câştigat alegerile prezidenţiale din SUA, desfăşurate la 8 noiembrie 2016, cu sloganul „Make America Great Again”, învingând-o pe candidata democrată Hillary Clinton. A preluat funcţia în 20 ianuarie 2017.

În timpul mandatului la preşedinţia SUA (2017-2021), Trump s-a remarcat prin folosirea platformei de socializare Twitter (actuală platformă X) ca mecanism principal de comunicare directă cu publicul american, alţi politicieni şi corpul de presă.

În calitate de preşedinte, a semnat un proiect de lege major de reformă fiscală şi a supravegheat o reducere a reglementărilor federale. Politicile sale comerciale protecţioniste au inclus tarife la aluminiu, oţel şi alte produse de import.

Administraţia Trump a renegociat şi acorduri comerciale cu Mexic, Canada, China, Japonia şi Coreea de Sud. Alte priorităţi interne au inclus numirea Curţii Supreme şi a sistemului judiciar federal, bugetele militare crescute, controlul agresiv al frontierelor şi al imigraţiei, reforma justiţiei penale şi reducerea preţurilor medicamentelor eliberate pe bază de reţetă.

În politica externă, administraţia Trump a mutat Ambasada SUA în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. În 2018, preşedintele Trump a participat la un summit cu Kim Jong Un, fiind pentru prima dată când un preşedinte american în exerciţiu se întâlneşte cu un lider nord-coreean.

O încercare nereușită

La 24 august 2020, Trump a fost desemnat candidatul Partidului Republican în cursa pentru un al doilea mandat la Casa Albă. În urma alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2020, Trump a fost învins de candidatul Partidului Democrat, Joe Biden.

El a refuzat să admită înfrângerea, făcând acuzaţii de fraudă electorală. Aliaţii lui Trump din Congres au indicat că vor obiecta la certificarea Congresului a rezultatelor pe 6 ianuarie 2021. În acea zi, protestatarii pro-Trump au asaltat clădirea Capitolului SUA, la instigările lui Trump, perturbând confirmarea alegerilor prezidenţiale, ceea ce a dus la evacuarea Congresului.

Revenirea la Casa Albă

Trump și-a anunţat înscrierea în cursa prezidenţială din 5 noiembrie 2024, pentru al doilea mandat neconsecutiv încă din 2022. A fost desemnat oficial candidatul Partidului Republican la alegerile prezidenţiale la data de 15 iulie 2024, în cadrul Convenţiei naţionale a Partidului Republican (15-18 iulie 2024). În campanie, Trump a anunţat că îl va alege pe senatorul de Ohio, James David Vance, pentru a-i fi vicepreşedinte, în cazul în care va câştiga alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Singurul președinte pus sub acuzare de mai multe ori

Trump a fost al treilea preşedinte din istoria SUA care a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanţilor şi singurul preşedinte care a fost pus de mai multe ori sub acuzare: în 2019 - pentru abuz de putere şi obstrucţie a Congresului în legătură cu scandalul Ucrainei; în 2021 - pentru "incitare la insurecţie" în legătură cu asaltarea Capitolului Statelor Unite de către o mulţime violentă de susţinători ai lui Trump, în timp ce Congresul s-a întrunit în sesiune comună pentru a număra voturile de la alegerile prezidenţiale din 2020.

Ambele puneri sub acuzare s-au încheiat prin achitarea lui de către Senatul Statelor Unite. În august 2023, Donald Trump a fost din nou pus sub acuzare, fiind învinuit de complot pentru a rămâne la putere, în ciuda înfrângerii la alegerile din 2020.

În mai 2024, un juriu din New York l-a găsit pe Donald Trump vinovat de 34 de infracţiuni de falsificare a înregistrărilor comerciale, devenind astfel primul fost preşedinte american condamnat pentru o infracţiune. Sentinţa, ce urma să fie pronunţată în iulie, apoi în septembrie, a fost amânată succesiv.

Donald Trump a fost căsătorit de trei ori: cu Ivana Zelnickova (1977-1992), cu care a avut trei copii; cu Marla Maples (1993-1999), cu care are o fiică; cu Melania Knauss (2005-prezent), cu care are un fiu.