Donald Trump și soția sa, testați pozitiv cu noul coronavirus

Președintele SUA Donald Trump și soția sa au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Trump a confirmat informaţia într-o postare pe Twitter. Președintele SUA a precizat că el şi soţia sa sunt în carantină şi vor începe imediat procedurile de recuperare.

„Melania și eu am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Vom începe imediat procesul de carantină și recuperare. Vom trece prin aceasta ÎMPREUNĂ!”, a scris Trump .

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!