Drone ucrainene au lovit cea mai mare rafinărie din sudul Rusiei, rafinăria Lukoil de la Volgograd

Rușii au confirmat lovitura care a fost urmată de un incendiu, dar au spus că rafinăria și-a reluat rapid activitatea.

Ucrainenii au mai lovit astfel de ținte și sursa suține că astfel de atacuri vor continua.

Distanța dintre orașul Harkov din nord-estul Ucrainei, lângă granița cu Rusia, și orașul Volgograd, din sudul Rusiei, este de peste 600 de kilometri.

Video finally appeared of the Lukoil refinery in Volgograd after a Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/LByAO2nqwp