Ce este „dublul cutremur”, fenomenul rar care a transformat tragedia din Venezuela într-o catastrofă fără precedent

Două seisme aproape identice, produse la doar 39 de secunde distanță, au provocat unul dintre cele mai devastatoare dezastre naturale din istoria recentă a Venezuelei

Pe 24 iunie 2026, nord-vestul Venezuelei a fost lovit de un fenomen seismic extrem de rar. La ora locală 18:04, un cutremur puternic a zguduit regiunea, iar doar 39 de secunde mai târziu un al doilea seism, chiar mai puternic, a lovit aceeași zonă.

Succesiunea celor două mișcări telurice a amplificat dramatic distrugerile și a transformat un dezastru major într-o tragedie națională.

Specialiștii numesc acest fenomen „dublu cutremur” (seismic doublet), unul dintre cele mai rare și mai periculoase evenimente din seismologie.

Ce este un „dublu cutremur”

În mod obișnuit, după un cutremur puternic urmează replici seismice din ce în ce mai slabe. În cazul unui dublu cutremur însă, două seisme de magnitudine aproape identică au loc la interval de câteva secunde sau minute și în aceeași zonă tectonică, potrivit Euronews.

Potrivit seismologilor, diferența dintre cele două magnitudini este, în general, mai mică de 0,4 pe scara magnitudinii moment (Mw). Tocmai această apropiere ca intensitate face ca ambele evenimente să fie considerate cutremure principale și nu un seism urmat de o simplă replică.

Analiza undelor seismice arată că cele două cutremure provin din aceeași zonă de ruptură și din același câmp de tensiune tectonică, motiv pentru care sunt clasificate drept un fenomen unic.

Ce s-a întâmplat în Venezuela

Primul seism a avut magnitudinea de 7,2 Mw, cu epicentrul în apropierea orașului San Felipe și la o adâncime de aproximativ 22 de kilometri.

La numai 39 de secunde, un al doilea cutremur, de 7,5 Mw, s-a produs în apropierea localității Yumare, la o adâncime de doar 10 kilometri.

Ambele au atins intensitatea VIII pe scara Mercalli Modificată, fiind catalogate drept cutremure cu efecte severe până la extrem de severe. Universitatea din Anzi le consideră cel mai puternic eveniment seismic înregistrat instrumental în Venezuela în secolul XXI.

Unii experți susțin chiar că cele două seisme pot fi privite ca un singur cutremur care a durat aproape 50 de secunde, deoarece ruptura tectonică a fost practic continuă.

De ce al doilea cutremur a venit atât de repede

Explicația cea mai probabilă este fenomenul numit transferul tensiunii Coulomb.

În momentul în care o falie eliberează energie, tensiunile din scoarța terestră se redistribuie către faliile vecine. Dacă una dintre acestea este deja aproape de punctul de rupere, poate fi declanșat imediat un nou cutremur.

Experții consideră că exact acest lucru s-a întâmplat în Venezuela, primul seism declanșându-l pe al doilea aproape instantaneu.

De ce măsurătorile inițiale au fost greșite

Pentru că cele două cutremure au avut loc aproape simultan, aparatele de monitorizare au înregistrat unde seismice suprapuse.

Sistemele automate au estimat inițial o magnitudine de 7,8 Mw, însă analiza ulterioară a demonstrat că această valoare reprezenta suprapunerea semnalelor celor două cutremure și nu un singur eveniment. După verificarea manuală, magnitudinile reale au fost stabilite la 7,2 și 7,5 Mw.

De ce Venezuela este atât de expusă cutremurelor

Nordul Venezuelei se află la contactul dintre placa tectonică a Caraibelor și placa Americii de Sud, una dintre cele mai active limite tectonice de pe continent.

Placa Caraibelor se deplasează cu aproximativ 20 de milimetri pe an față de placa sud-americană. Mișcarea pare nesemnificativă, însă în timp acumulează tensiuni uriașe care se eliberează periodic prin cutremure puternice.

În regiune există numeroase falii active, printre care Boconó, San Sebastián, El Pilar, El Guayabo și Morón, ultimele două fiind asociate cu evenimentul din 24 iunie.

Patru motive pentru care distrugerile au fost uriașe

Specialiștii identifică mai mulți factori care au amplificat dezastrul:

adâncimea redusă a celor două cutremure, care a făcut ca energia seismică să ajungă aproape integral la suprafață;

cele două șocuri succesive au lovit clădirile înainte ca acestea să se stabilizeze după primul impact;

numeroase construcții vulnerabile, realizate din zidărie nearmată sau chirpici;

terenurile sedimentare din unele orașe au amplificat undele seismice și au crescut intensitatea resimțită la suprafață.

Bilanțul tragediei

Cele mai afectate au fost statele La Guaira, Yaracuy, Carabobo, Aragua și capitala Caracas.

Clădiri s-au prăbușit, drumurile au fost distruse, iar aeroportul internațional Simón Bolívar și-a suspendat temporar activitatea după prăbușirea unei părți a acoperișului.

Potrivit bilanțului provizoriu al autorităților venezuelene, tragedia s-a soldat cu peste 235 de morți, aproape 5.000 de răniți, peste 150 de persoane dispărute, mai mult de 250 de clădiri afectate și 138 de replici seismice în primele 24 de ore.

Pericolul nu a trecut

Specialiștii avertizează că replicile vor continua să afecteze regiunea săptămâni sau chiar luni.

Estimările arată că există o probabilitate de 24% ca în prima lună să se producă un nou cutremur cu magnitudinea 6 și o șansă de 3% pentru un nou seism de magnitudine 7.

Aceste replici reprezintă un risc major deoarece multe dintre clădirile afectate de cele două cutremure principale au rămas grav slăbite și se pot prăbuși chiar și la mișcări seismice mai reduse.