Efectivele de luptă ale Ucrainei în războiul cu Federația Rusă. Care sunt problemele forțelor armate

Autoritățile de la Kiev nu au anunțat numărul total al militarilor dar experții estimează că ar fi vorba despre aproximativ 500.000 de soldați, ceea ce înseamnă dublu față de numărul inițial.

La începutul invaziei ruse, armata Ucrainei dispunea oficial de 250.000 de profesioniști, dintre care 190.000 de militari. Totodată, mai existau 200.000 de rezerviști și voluntari ai Forţelor de Apărare Teritoriale, unitate militarizată de protecţie şi control local. Alte 130.000 de persoane erau polițiști și paralimentari aflați sub coordonarea Gărzii Naționale. Voluntarii nu sunt poziționați în prima linie.

New Geopolitics, Centrul ucrainean de Studii pentru Apărare, transmite că beneficiază 300.000 de veterani din conflictul cu Rusia din Donbas în 2014, plus 100.000 de voluntari. Însă Ucraina nu are de suficientă muniție și armament.

De cealaltă parte, Rusia dispune de 900.000 de militari, 500.000 de unități de poliție și militare și 2 milioane de rezerviști, potrivit Institutului Internaţional de Studii Strategice (IISS).