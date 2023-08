Elon Musk spune că meciul în cuşcă cu Mark Zuckerberg va fi transmis în direct pe platforma X

Miliardarii Elon Musk, 51 de ani, şi Mark Zuckerberg, 39 de ani, s-au provocat din iunie pe reţelele lor sociale şi s-au invitat unul pe celălalt la o confruntare fizică într-o cuşcă în Las Vegas pentru a-şi etala cunoştinţele de arte marţiale.



"Lupta Zuck vs Musk va fi transmisă în direct pe (reţeaua) X. Toate încasările vor merge la organizaţii de caritate pentru veterani", a spus Musk într-o postare pe X duminică dimineaţă, fără a oferi alte detalii.



Mai devreme, Musk a afirmat pe X că "ridică greutăţi pe tot parcursul zilei, pregătindu-se pentru luptă", adăugând că nu a avut timp să se antreneze, aşa că a adus greutăţile la muncă.



Întrebat de un utilizator de pe platforma X care este scopul luptei, Musk a răspuns: "Este o formă civilizată de război. Bărbaţii iubesc războiul".



Meta nu a răspuns la o solicitare a Reuters de a comenta postarea lui Musk.



Elon Musk a postat pe 20 iunie următorul mesaj: "Sunt gata pentru o luptă în cuşcă lol", făcând referire la cuştile în care se desfăşoară luptele de MMA.



A doua zi, Mark Zuckerberg, care este la rândul sau un adept al artelor marţiale şi postează videoclipuri ale unor lupte, a răspuns pe Instagram cu o captură de ecran a mesajului lui Elon Musk însoţită de mesajul: "Trimite-mi locaţia", la care Musk a replicat: "Vegas Octagon", referindu-se la centrul în care se desfăşoară meciurile din campionatul de arte marţiale mixte (MMA).

