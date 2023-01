Elon Musk a pierdut 200 de miliarde de dolari într-o singură lună

Astfel că averea sa a scăzut de la 340 de miliarde de dolari la 137 de miliarde de dolari, coborând pe locul doi în topul bogaților lumii.

Locul i-a fost luat de francezul Bernard Arnault, președintele grupului de produse de lux LVMH, cu o avere estimată la 162 de miliarde de dolari.

Însă Musk a făcut o mișcare pe cât de controversată, pe atât d e riscantă, și a achiziționat platforma de socializare Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, fapt ce pare că a provocat deprecierea valorii acțiunilor Tesla cu 65% anul trecut. .

"Cum să faci o mică avere pe reţelele sociale? Începe cu una mare", a scris el pe Twitter.

După venirea la conducerea rețelei de socializare, acesta a luat mai multe decizii nepopulare care ar fi afectat compania de mașini electrice de lux.

Dar Elon Musk a salutat în felul lui nonconformist noul an. :"Un lucru este sigur. Nu va fi plictisitor", a scris el pe aceeași platformă.

Și averea fondatorului Amazon a scăzut de la 200 de miliarde de dolari în 2021, la 107 miliarde de dolari în 2022.





Hope you’re having a great day 1 2023!



One thing’s for sure, it won’t be boring.