Elon Musk se răzgândește. Va oferi gratis sateliții Starlink pentru Ucraina

Prin urmare, compania SpaceX a miliardarului american Elon Musk, va finanța și de acum înainte sateliții din Ucraina, în contextul războiului cu Federația Rusă.

"La naiba. Chiar dacă Starlink pierde în continuare bani şi alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanţăm guvernul ucrainean pe gratis", a scris acesta pe Twitter.

SpaceX a trimis o scrisoare Departamentului Apărării de la Wasinghton pentru a-l informa că nu mai suportă cheltuielile enorme pentru sateliții din Ucraina și i-a cerut plata acestora, în caz contrar sistând acest serviciu, care a costat până acum 80 de milioane de dolari. SUma va ajunge la circa 120 de milioane de dolari până în decembrie 2022 și la 400 de milioane de dolari în 2023.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free