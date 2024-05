Fosta iubită a lui Avicii a murit la 34 de ani. Decesul a avut loc la șase ani de la sinuciderea DJ-ului suedez

Emily a murit pe 3 aprilie în La Jolla, California, din cauza unei embolii pulmonare - un cheag de sânge care blochează și oprește circulația sângelui către o arteră din plămân.

Familia ei a descris-o drept o persoană "vivace și unică, care a trăit multe aventuri în viața ei prea scurtă".

Ultima postare a Emiliei pe Instagram a fost în mai anul trecut, când a împărtășit o imagine cu ea într-un pat de spital, cu degetul mare în sus către cameră. A scris în descriere: „Am trăit, m**e. Am avut cancer în ultimul an. Acum sunt liberă de cancer."

Postarea a fost inundată de mesaje de condoleanțe din partea fanilor lui Avicii, care au scris: „Sper că te-ai reunit cu sufletul tău pereche, Tim, și că vă bucurați de odihnă și pace." „Odihneste-te in pace"; „Condoleanțele mele cele mai sincere pentru familie și cei dragi, îmi pare atât de rău pentru pierderea ta. Odihneste-te în pace, Emily"; „Am citit știrile. Odihnește-te în pace."

Emily și DJ-ul Avicii au fost într-o relație din 2011 până în 2013, înainte ca artistul, al cărui nume real era Tim Bergling, să moară în 2018, la doar 28 de ani, prin suicid.

După moartea lui Avicii, familia sa a dezvăluit că acesta se lupta cu probleme de sănătate mintală și că nu mai dorea să continue.

Cu toate că a avut o ascensiune meteorică în carieră, DJ-ul a anunțat în 2016 că nu va mai susține concerte live, din cauza problemelor de sănătate cauzate de stres și abuz de alcool, precum și de anxietate severă.

Emily a continuat să aducă omagii starului după moartea sa și a postat o serie de amintiri cu el în aprilie 2021, pentru a marca doi ani de la trecerea sa în neființă. A scris: „A fost cel mai bun prieten și sufletul meu pereche".

Documentarul "Avicii: True Stories" a arătat presiunea extremă sub care se afla artistul, care susținea 320 de concerte într-un singur an.

În documentar, Avicii, un introvertit declarat, vorbește des despre folosirea alcoolului ca mijloc de a putea susține concerte, consumând în fiecare zi în timpul turneului său, pentru a face față anxietății și stresului, potrivit Daily Mail.