Erdogan afirmă că Marea Neagră nu trebuie să devină o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina

"Marea Neagră nu ar trebui considerată o zonă de confruntare. Acest lucru nu ar aduce beneficii nici Rusiei, nici Ucrainei. Toată lumea are nevoie de o navigaţie sigură în Marea Neagră", le-a declarat Erdogan jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial, la întoarcerea sa din Turkmenistan, citat de agenţia oficială de ştiri Anadolu.



O navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre.



Atacul a avut loc la câteva ore după ce preşedintele turc a discutat problema unei "încetări limitate a focului, asupra instalaţiilor energetice şi a porturilor" cu omologul său rus Vladimir Putin, pe marginea unui summit în Turkmenistan.



Turcia a avertizat în ultimele săptămâni în legătură cu o "escaladare îngrijorătoare" în Marea Neagră, după ce Ucraina a revendicat atacuri cu drone împotriva unor petroliere având legătură cu Rusia.



Erdogan a declarat că a discutat cu Putin în special despre războiul din Ucraina şi eforturile de pace, a precizat Anadolu.



"Putin ştie foarte bine care este poziţia Turciei în această chestiune", a spus Erdogan.



După întâlnirea cu preşedintele rus, "sperăm să avem ocazia să discutam planul de pace (pentru Ucraina) şi cu preşedintele american (Donald) Trump", a adăugat el.



"Pacea nu este departe, o putem vedea", a afirmat Erdogan.



Turcia, care a menţinut relaţii atât cu Moscova, cât şi cu Kievul de la începerea războiului în februarie 2022, controlează strâmtoarea Bosfor, un coridor cheie pentru transportul grâului ucrainean şi al petrolului rusesc către Marea Mediterană.

