BBC: O explozie a avut loc la o cafenea din Sankt Petersburg. O persoană a murit și alte 16 sunt rănite

Cel puțin 16 persoane au fost rănite în explozia Street Bar Cafe, spun rapoartele, citate de BBC.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare arată o explozie și oameni răniți pe stradă. Nu este clar cine a fost responsabil pentru explozie.

Sursa VTATARSKY/TELEGRAM

Vladlen Tatarsky (numele real Maxim Fomin) a fost un blogger proeminent și un susținător vocal al războiului Rusiei în Ucraina,

El a câștigat o notorietate deosebită anul trecut după ce a postat un videoclip filmat în interiorul Kremlinului în care spunea „Vom învinge pe toți, îi vom ucide pe toți, îi vom jefui pe toți după cum este necesar. Așa cum ne place”.

Surse din Ministerul de Interne citate de agenția de presă rusă RIA au spus că o bombă a fost ascunsă într-o statuie oferită lui Tatarsky într-o cutie cadou.

Potrivit unui Twitter „S e spune că lui Tatarsky i s-a dat o figurină. În interiorul figurinei era 200g TNT. (...) Sunt lupte interioare rusești în desfășurare și așa arată. Cineva i-a trimis un mesaj lui Prigojin”.

