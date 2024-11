O explozie a avariat un canal care alimentează principalele centrale electrice din Kosovo

Nu au fost raportați răniți, iar cauza exploziei, care a afectat și rezervele de apă potabilă, nu este cunoscută.

Oficialii sârbi nu au răspuns la solicitările de comentarii, iar Reuters nu a găsit nicio dovadă imediată a implicării Belgradului.

„Acesta este un atac criminal și terorist cu scopul de a ne distruge infrastructura critică”, a declarat Kurti într-un discurs televizat. El a spus că o parte din țară ar putea rămâne fără curent electric dacă problema nu va fi rezolvată.

El a dat vina pe „bandele criminale sârbe”, fără a furniza dovezi.

Anterior, vineri, poliția din Kosovo a anunțat măsuri de securitate sporite după două atacuri recente în care grenade de mână au fost aruncate asupra unei secții de poliție și a unei clădiri municipale din nordul Kosovo, unde locuiesc etnici sârbi. Nu a fost clar dacă incidentele au legătură între ele.

Ambasadorul UE în Kosovo, Aivo Orav, a condamnat atacul care, în opinia sa, „privează deja părți considerabile din Kosovo de aprovizionarea cu apă”.

(sursa: Mediafax)

