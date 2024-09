Noi explozii în Liban, cu peste 300 de victime: Au fost detonate o nouă serie de dispozitive de comunicare ale membrilor Hezbollah

După ce marţi mii de pagere ale Hezbollah au explodat simultan, ucigând cel puţin 12 persoane şi rănind cel puţin 2.800, mulţi răniţi fiind în stare gravă, miercuri au explodat de asemenea simultan staţii de emisie-recepţie folosite tot de Hezbollah.



Au fost consemnate în noul atac între 15 şi 20 de explozii în suburbiile capitalei libaneze Beirut şi aproximativ tot atâtea în sudul Libanului, inclusiv în oraşul Saida, dar şi în oraşul Baalbeck din est.



Aceste staţii de emisie-recepţie (walkie-talkies) sunt mai puţin utilizate de Hezbollah decât pagerele prin care a fost executat primul atac, fiind distribuite cu precădere persoanelor care organizează mulţimile adunate la evenimente precum funeralii sau marşuri.

Footage purportedly shows the moment a Hezbollah walkie-talkie exploded during a funeral in the Dahiyeh suburb of Beirut.



Cel puţin una dintre noile explozii de miercuri a survenit la periferia sudică a capitalei Beirut, în timp ce acolo aveau loc funeralii organizate de Hezbollah pentru membri ai acestei grupări ucişi în atacul de marţi executat prin detonarea pagerelor.



Staţiile de emisie-recepţie detonate acum au fost achiziţionate de Hezbollah în urmă cu cinci luni, aproximativ în acelaşi timp cu pagerele explodate marţi, afirmă o sursă libaneză de securitate.



Serviciul secret israelian Mossad, ce are o lungă experienţă în operaţiuni externe de sabotaj sofisticate, pare să fi accesat pagerele pe lanţul de aprovizionare şi să fi implantat în fiecare un dispozitiv exploziv cu cartelă detonat în momentul recepţionării unui mesaj anume.

