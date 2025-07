Eveniment la ICR Londra: Regina Maria a României, sursă de inspirație lirică pentru artiști britanici

Opera, inspirată din destinul excepțional al Reginei Maria și bazată pe volumul autobiografic The Story of My Life, a avut premiera londoneză în octombrie 2023, cu mare succes de public și presă și este prezentată la sediul Institutului din 1 Belgrave Square în colaborare cu London Docklands Singers si Marcel Opera, una dintre cele mai active companii lirice londoneze, reunind o echipă artistică exclusiv britanică, într-un omagiu adus suveranei române, născută prințesă britanică.

Povestea urmărește parcursul Reginei din momentul căsătoriei cu Prințul Moștenitor Ferdinand, în 1893, până la ultimele clipe petrecute la Castelul Peleș, în 1938. Pe acest fundal, sunt evocate episoade definitorii ale existenței sale care sondează cu finețe provocări personale, aplecări culturale, convingeri politice și vocația datoriei împlinite.

Reprezentațiile sunt concepute ca o experiență teatrală imersivă. Publicul este invitat să însoțească personajele principale într-un traseu afectiv dar și fizic, în diferite spații ale impozantei clădiri din 1 Belgrave Square. Fiecare colț devine o scenă, fiecare detaliu arhitectural capătă un rol în scenografia spectacolului, ansamblul devenind un spațiu viu, al memoriei și emoției. Audiența, purtând elemente sau accesorii ce aparțin epocii evocate, este invitată să devină un personaj colectiv, extrem de important în economia spectacolului.

ICR Londra a deschis seria manifestărilor din programul „Sezonul Regina Maria 150” la Londra, cu spectacolul de teatru „1919 – Misiune Regală”, în prima parte a lui 2025. Programul a continuat cu alte evenimente organizate în Scoția, la Edinburgh, în perioada 2 - 4 iulie. Institutul Cultural Român de la Londra va continua seria de evenimente Regina Maria și în toamna lui 2025, ca omagiu adus unei personalități care a legat exemplar România de Marea Britanie și care și-a pus amprenta asupra istoriei moderne europene.

