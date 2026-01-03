Explozii puternice la Caracas. Venezuela stă pe un butoi cu pulbere

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate.
Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (6:15 GMT).
Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii de amploare, cu mari degajări de fum, fără a fi însă posibilă localizarea cu precizie a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei Venezuelei.
Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt "numărate".
Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.
Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că "sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre".
???? Breaking News: Massive explosions were seen after the U.S. airstrikes have hit the Higuerote Airport in Caracas,— Mauricio A. Raimondi (@MauricioARai) January 3, 2026
Venezuela. #USA #Venezuela #IslaMargarita#USAF #Caribbean #MilitaryOperation pic.twitter.com/2wzirVBg7x
Sursa: AGERPRES