O familie a rămas fără bani după ce i-a venit o factură la curent de 1 milion de lire sterline

"A fost destul de amuzant la început”, a declarat Richard Baron, care locuiește în Deal, Kent, împreună cu soția sa și cei doi copii mici.

El primise un e-mail în care i se comunica faptul că plățile sale de debit direct urmau să ajungă la 80.124 de lire sterline pe lună, totalizând 961.488 de lire sterline pentru întregul an.

"Am presupus că a fost doar o eroare pentru că, evident, nu are nimic de-a face, în niciun caz, cu cât utilizăm noi", a spus el, relatează The Guardian.

Factura de electricitate a familiei se ridica de obicei la 150 de lire sterline pe lună și aveau deja un credit de 1.000 de lire sterline, deoarece compania luase plăți mai mari decât consumul familiei, în ciuda faptului că aceasta avea un contor inteligent.

Baron a sunat la EDF și a fost redirecționat către trei departamente diferite înainte ca un angajat să descopere ce s-a întâmplat.

"A spus că pare să fie doar o problemă cu sistemul lor și că o vor remedia", a spus el.

Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, aplicația încă arăta că bărbatul trebuie să plătească 80.000 de lire sterline, așa că a sunat din nou și a fost asigurat că problema va fi rezolvată. Dar nu a fost așa.

"Soția mea a primit un mesaj text pe la ora 7 dimineața în care i se spunea că avem fonduri insuficiente în cont, dar nu menționa suma. Când m-am uitat lipseau 76.000 de lire sterline", a spus Baron.

Acesta a contactat departamentul de fraude al băncii sale, care a reușit să ramburseze banii la câteva ore după ce a fost efectuată plata.

După ce și-a anulat debitul direct din cont, familia a fost trecută la un plan tarifar mai scump de către furnizorul de energie.

