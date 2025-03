Populația de fluturi a scăzut cu 22% în Statele Unite începând din anul 2000

Date provenite de la 76.000 de studii despre fluturi realizate de diferite asociații și care documentează milioane de insecte reprezentând 554 de specii au arătat că numărul acestora a scăzut cu 22% în intervalul 2000-2020 în Statele Unite, potrivit cercetătorilor. Oamenii de știință au atribuit această diminuare unor factori precum pierderea habitatului, utilizarea pesticidelor și schimbările climatice.



Un declin mai semnificativ s-a înregistrat în regiunea sud-vestică a Statelor Unite, care include statele federale Arizona, New Mexic, Oklahoma și Texas.



Printre cele 342 de specii de fluturi documentate în studiu și care au prezentat suficiente date pentru a permite analiza tendinței numerice, 114 dintre ele - circa o treime din total - au suferit pierderi, dintre care 107 specii au scăzut cu peste 50% și 22 de specii s-au redus cu peste 90%. Populația a patru specii de fluturi - Appias drusilla, Lycaena hermes, Eurema proterpia, Neonympha mitchellii - s-a redus cu peste 99%. Nouă specii - circa 3% din total - au înregistrat creșteri.



Printre speciile comune, exemplarele de amiralul-roșu au scăzut cu 58%, fluturele-alb-al-verzei a scăzut cu 50%, iar American lady și-a redus populația cu 44%.



''Rezultatele acestui studiu sunt destul de deprimante. Fluturii au însă capacitatea de a se redresa dacă le îmbunătățim condițiile'', a declarat ecologistul Collin Edwards, care a activat anterior la Universitatea de Stat din Washington, iar acum lucrează la Departamentul pentru pești și faună al statului Washington, fiind totodată autorul principal al studiului publicat joi în revista Science.



''Fluturii au cicluri de viață rapide - cel puțin o generație în decursul unui an, adeseori două sau trei generații. Și fiecare dintre aceste generații depun o mulțime de ouă. Asta înseamnă că, dacă facem ca lumea să fie un loc mai ospitalier pentru fluturi, speciile de fluturi au capacitatea de a răspunde foarte rapid și de a profita de toate eforturile noastre'', a adăugat Collin Edwards.



Studiul i-a inclus și pe fluturii-monarh. Însă, întrucât cea mai clară dovadă a declinului populației acestei specii provine din teritoriile unde aceștia iernează, în Mexic, iar cercetătorii au folosit doar date colectate pe teritoriul Statelor Unite, studiul nu a identificat o tendință clară pentru acești fluturi.



''Am pierdut unul din cinci fluturi în doar 20 de ani. Asta înseamnă că dacă ai ieșit să admiri fluturi în anul 2000 și ai văzut 100 de fluturi, în 2020 ai văzut doar 80. Este o pierdere uluitoare într-o perioadă atât de scurtă de timp'', a declarat Eliza Grames de la Universitatea Binghamton din New York, biolog specialist în conservare și coautoare a studiului.



''Există diverși factori de stres care afectează populația de fluturi și este greu să menționăm doar unul. În sud-est, de exemplu, seceta este probabil o mare amenințare. În Midwest, insecticidele sunt principala cauză a pierderii biodiversității fluturilor. În alte regiuni, cauzele nu sunt atât de clare și este vorba probabil despre o combinație de factori de stres antropogenici, care determină declinul drastic la care asistăm'', a explicat Eliza Grames.



Deși informații fiabile despre tendințele globale ale populațiilor de fluturi lipsesc, studii realizate în alte țări au documentat declinuri la aproximativ aceeași rată ca cele indicate de datele colectate în Statele Unite.



Fluturii sunt insectele cele mai sistematic monitorizate în Statele Unite. Cercetătorii au calculat că există 650 de specii de fluturi al căror areal se intersectează cu teritoriul Statelor Unite, existând date de monitorizare pentru 554 dintre acestea.



Scăderea populației fluturilor, care locuiesc pe Terra de peste 100 de milioane de ani, reprezintă încă un element din fenomenul în plină desfășurare al declinului biodiversității, pierderile în rândul insectelor fiind deosebit de preocupante având în vedere rolul crucial al acestora în multe procese ecologice.



''Ecologiștii folosesc fluturii asemenea unui canar într-o mină de cărbune. Rezultatele studiului sugerează că ar putea exista declinuri în rândul multor specii de insecte pentru care nu avem date adecvate'', a declarat profesorul Edwards.



''Pentru mine, fluturii sunt importanți pentru că sunt frumoși și ne inspiră. Merită să existe doar pentru simplul fapt de a exista. În ceea ce privește funcția lor în ecosistem, fluturii sunt importanți polenizatori, erbivori și servesc, de asemenea, drept pradă pentru viețuitoarele insectivore'', în special păsări, a adăugat Eliza Grimes. AGERPRES

