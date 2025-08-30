x close
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, ucis la Liov. A fost unul dintre artizanii Revoluției Maidan

de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   14:00
Sursa foto: Hepta/Andriy Parubiy

Andriy Parubiy, fost președinte al Parlamentului Ucrainei, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov din vestul țării, într-un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a calificat o „crimă oribilă”.

Poliția Națională a confirmat că parlamentarul a fost ucis într-o ploaie de gloanțe, fără să ofere inițial numele victimei, notează AFP. Atacul armat a avut loc în cartierul Sykhiv al orașului Liov.

Zelenski a dezvăluit ulterior identitatea acestuia și a promis o anchetă completă asupra cazului.

În anchetă sunt implicați angajați ai Departamentului Principal de Investigații al Poliției Naționale, poliției regionale Liov, SBU și altor agenții.

Andriy Parubiy a fost președintele Radei Supreme în perioada 2016-2019. A participat activ la organizarea Maidanului, în perioada 2013-2014.

Motivele atacului rămân necunoscute, iar autoritățile nu au oferit detalii despre circumstanțele incidentului sau despre eventualii suspecți.

