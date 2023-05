Freedom House: Democrația din Ungaria s-a deteriorat și mai mult în 2022!

Democrația în Ungaria, sub conducerea premierului Viktor Orbán, s-a deteriorat și mai mult în ultimul an, potrivit unui raport american privind starea democrației în țările din Europa de Est, publicat miercuri. În raportul său anual, Freedom House, o organizație de cercetare finanțată de guvernul american, dar care funcționează independent, subliniază că scorul țării s-a deteriorat mai mult decât în orice altă țară din Europa de Est, cu excepția Rusiei.

Potrivit Freedom House, Ungaria are un scor democratic de 43%, față de 45% cu un an înainte, în timp ce Polonia este stabilă la 59%. Rusia lui Vladimir Putin a scăzut de la 5% democratică la 2%. Estonia are cel mai mare rating, cu 83% democratic, urmată îndeaproape de Letonia, Slovenia, Lituania și Republica Cehă, se arată în raport.

De la revenirea sa la putere în 2010, liderul naționalist al Ungariei a redus treptat controalele și echilibrele în mass-media și în sistemul judiciar, atrăgând în mod regulat critici din partea Uniunii Europene. Raportul denunță în special desfășurarea ultimelor alegeri legislative, care au fost marcate de „nereguli, abuzuri de resurse administrative și distorsiuni în mass-media”, precum și „intoleranța crescândă a regimului Orbán față de vocile disidente”.

Raportul face un contrast cu Polonia, subliniind „disprețul partidului de guvernământ pentru democrația liberală”, dar lăudând primirea masivă a ucrainenilor care au fugit din calea războiului provocat de Rusia.

