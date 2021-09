George W. Bush lansează un apel la unitate, cu ocazia comemorării atacurilor teroriste din 2001

antena3

Fostul preşedinte american George W. Bush le-a adus sâmbătă, într-un discurs rostit în Pennsylvania, omagii victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001 şi a lansat un apel la coeziune socială şi la unitate politică în Statele Unite, informează CNN.

"În urmă cu 20 de ani, am descoperit cu toţii, în diferite moduri, în diverse locuri, dar cu toţii în acelaşi moment, că vieţile noastre urmau să se schimbe pentru totdeauna. În săptămânile care au urmat după atacurile din 11 septembrie, am fost mândru să conduc un popor minunat, rezistent şi unit. Când vine vorba de unitatea Americii, acele zile par distante de perioada actuală", a declarat George W. Bush în discursul rostit în Shanksville, Pennsylvania, unde s-a prăbuşit avionul care efectua Cursa 93, deturnat de terorişti.

"Forţe negative par să intervină în vieţile noastre şi să transforme fiecare dezacord într-o dispută şi fiecare argument într-un conflict al culturilor. Atât de mult din politica noastră a devenit un apel la furie, la temeri şi resentimente. Aceste lucruri ne lasă preocupaţi în privinţa naţiunii noastre şi asupra viitorului nostru împreună. Nu am venit să prezint explicaţii ori soluţii, vă pot spune doar ce am observat. În ziua Americii de încercare şi de durere, am văzut milioane de oameni luându-se instinctual de mâini şi susţinându-se unii pe alţii. Aceasta este America pe care o ştiu", a adăugat George W. Bush.

"În urmă cu 20 de ani, teroriştii au ales la întâmplare un grup de americani, într-un zbor de rutină, pentru a fi daune colaterale într-un act spectaculos de terorism. Cei 33 de pasageri şi şapte membri ai echipajului Cursei 93 ar fi putut fi orice grup de cetăţeni selectaţi de soartă. În acest context, ei ne reprezintă pe toţi. Teroriştii au descoperit imediat că un grup întâmplător de americani a fost un grup excepţional. Oricând avem nevoie de speranţă şi inspiraţie, putem privi spre cer şi ne putem aminti", a subliniat George W. Bush.

În Statele Unite se desfăşoară sâmbătă o serie de ceremonii de comemorare a victimelor atentatelor din septembrie 2001. Atacurile din 11 septembrie 2001, atribuite reţelei teroriste Al-Qaida, au vizat complexul World Trade Center din New York şi sediul Pentagonului. Unul dintre avioanele deturnate de terorişti s-a prăbuşit în statul Pennsylvania. Bilanţul atentatelor a fost de 2.977 de morţi şi aproximativ 25.000 de răniţi.

Mediafax