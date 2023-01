Germania și-ar putea prelungi mandatul la comanda Forței de Reacție Ultra-Rapidă a NATO

"Nu există nimic oficial despre care să vă pot comunica deocamdată", a transmit Ministerul Apărării de la Berlin.

Bundeswehr-ul a preluat comanda Forţei de Reacție Ultra-Rapidă a NATO (Very High Joint Readiness Task Force /VJTF) în 2022 și ar fi trebuit să o exercite timp de un an. Acest lucru înseamnă că această conducere trebuie să fie operațională în termen de 48-72 de ore. Germania are 2.700 de soldați detașați în cadrul acestei forțe. Dar Regatul Unit va întârzia preluarea conducerii VJTF.

Organismul a fost înființat după preluarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, în 2014 și a fost desfășurat după invazia Ucrainei, la 24 februarie 2022. Conducerea este împărțită între statele Alianței deoarece trupele naționale sunt detașate pentru 3 ani în acest grup și sunt astfel indisponibile pentru alte misiuni.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹