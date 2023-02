Te-ai despărțit de prieten? Transformă-l în hrană pentru animale

De exemplu, în imagini filmate de BBC, apare gândacul botezat Matt. El este extras de un îngrijitor de la zoo și oferit unui oposum - un marsupial care îl mestecă cu poftă.

„Salut, băieți! Sunteți gata pentru niște «foști»?”, întreabă alt angajat, intrând cu un teanc de frunze de salată în curtea broaștelor țestoase uriașe.

Cererile au curs din toate cele 50 de state americane și din alte 30 de țări. Sumele donate au fost de 5, 10 sau 25 de dolari.

„Cum am văzut anunțul, am spus: OK, nu există un cadou mai bun pe care să mi-l fac de Sfântul Valentin decât să pun numele fostului meu prieten unui gândac de bucătărie. Și după ce am făcut asta, m-am simțit atât de ușurată, renăscută, gata să uit totul”, povestește o clientă.

Cele mai folosite nume de „mâncare” au fost Matt, Ashley și Jessica.