Greta Thunberg, în război cu industria modei. Activista nu a mai cumpărat haine de trei ani

Documentele atacurilor teroriste de la New York din 11 septembrie 2001 ar putea fii declasificate după ce mai multe familii cer insistent transparență, scrie AFP. FBI a explicat, ieri, în fața unei instanțe din...

Greta Thunberg critică dur industria modei. Activista spune că nu a mai cumpărat haine de trei ani şi că preferă să le împrumute deoarece industria are o mare vină în ceea ce privește schimbările...

„Dacă am avut deja COVID, mai are rost să mă vaccinez?”. Este, probabil, una dintre cele mai frecvente întrebări legate de vaccinurile anti-COVID, din acest an, la care oamenii de știință au venit cu...