Harris îi dă replica lui Trump pe tema drepturilor femeilor

Cu cinci zile înaintea alegerilor prezidenţiale, al căror rezultat va fi foarte strâns conform sondajelor de opinie, Trump şi Harris îşi concentrează eforturile în şapte state-cheie, care ar putea decide soarta scrutinului.



Harris, în vârstă de 60 de ani, încearcă să mobilizeze electoratul feminin cu promisiunea că va restabili la nivel federal dreptul la avort.



Trump, care are 78 de ani, este cunoscut pentru ieşirile misogine şi a fost condamnat în 2023, într-un proces civil la New York, la amenzi de milioane de dolari pentru agresiune sexuală.



Joi, democraţii au difuzat un moment dintr-un miting de miercuri, în care Trump îşi ia în râs consilierii care îi recomandaseră să nu se mai prezinte drept "protector" al femeilor. "Voi face asta fie că le place femeilor, fie că nu", a spus el.



Harris a apreciat remarcile respective ca "foarte ofensatoare".



Cei doi candidaţi se acuză reciproc de câteva săptămâni de divizarea societăţii americane.



Votarea prin corespondenţă şi anticipată pentru alegerea celui de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite a început deja; şi-au exprimat voturile peste 60 de milioane de alegători. La scrutinul similar din 2020, au votat în total 155 de milioane de americani, reaminteşte AFP.



Acum, ambii candidaţi s-au îndreptat spre statele din vest, încercând să atragă electoratul hispanic şi latino-american.



Trump are pe agendă o discuţie cu comentatorul radical de dreapta Tucker Carlson, în Arizona, şi un miting în Nevada. El intenţionează să ajungă şi în New Mexico, unde Harris este considerată deja câştigătoare.



Harris va recurge în continuare la sprijinul unor vedete: solista şi actriţa Jennifer Lopez, de origine portoricană, la Las Vegas, în Nevada, respectiv formaţia de muzică mexicană Tigres del Norte la Phoenix, în Arizona.



AFP menţionează şi temerile că rezultatul alegerilor ar putea fi urmat de contestaţii violente dacă Trump va fi din nou învins, la fel ca după scrutinul din 2020. El nu şi-a recunoscut nici până acum înfrângerea în faţa lui Biden şi a vorbit din nou, recent, despre fraude în statul Pennsylvania. AGERPRES