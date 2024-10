Harris respinge afirmația privind faptul că nu are copii și vorbește despre „familia sa modernă”

Harris a declarat că opiniile guvernatorului din Arkansas cu privire la familie sunt depășite și a discutat despre propria sa „familie modernă”, din care fac parte soțul ei, Doug Emhoff, și cei doi copii ai lui din prima căsătorie, Cole și Ella.

În septembrie, în timpul unei adunări publice pe care a moderat-o pentru republicanul Donald Trump în Michigan, Sanders a spus că copiii ei o mențin „umilă”, în timp ce Harris „nu are nimic care să o țină umilă”.

Harris i-a răspuns lui Sanders la popularul podcast „Call Her Daddy”, spunând: „Nu cred că înțelege că există o mulțime de femei aici care, unu, nu aspiră să fie umile”. „Doi, o mulțime de femei de aici care au o mulțime de dragoste în viața lor, familie în viața lor, și copii în viața lor”.

„Și cred că este foarte important ca femeile să se ridice unele pe altele”.

Harris a mai spus că familia vine în multe forme.

„Avem familia noastră prin sânge și apoi avem familia noastră prin dragoste, iar eu le am pe amândouă și consider că este o adevărată binecuvântare”, a spus ea. „Și am doi copii frumoși, Cole și Ella, care îmi spun Momala. Avem o familie foarte modernă. Fosta soție a soțului meu este o prietenă de-a mea”.

Vicepreședintele a răspuns, de asemenea, vicepreședintelui lui Trump, JD Vance, după ce anterior s-a plâns că nu vrea ca țara să fie condusă de „doamne pisică fără copii”.

„Cred că este rău și rău intenționat”, a spus Harris.

Biroul guvernatorului și campania lui Trump nu au răspuns la o cerere de comentarii.

Harris s-a alăturat podcastului, găzduit de Alex Cooper, pentru o discuție despre drepturile reproductive. Apariția a făcut parte dintr-un efort media mai amplu al lui Harris, care încearcă să își sporească sprijinul în ultimele 30 de zile ale campaniei împotriva lui Trump.

(sursa: Mediafax)