Heineken și-a dublat profitul în primul semestru din 2021

Producătorul olandez de bere Heineken NV raportează dublarea profitului în primul semestru din 2021, ajungând la 1,63 miliarde de euro. Cu toate acestea, societatea estimează că va avea probleme în cea de-a doua jumătate a anului din cauza creșteriii costurilor și a efectelor pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.

"Am înregistrat rezultate solide în primul semestru din 2021, dar există motive să fim prudenţi, rezultatele urmând să rămână sub nivelul de dinaintea pandemiei pe ansamblul acestui an", a spus directorul general, Dolf van den Brink.

Compania produce peste 300 de mărci de bere și cirdu, printre cele mai cunoscute fiind Heineken, Tiger și Sol.

Efectele pandemiei s-au resimțit în Asia și Africa.

În România acestea se produc în patru fabrici, la Constanţa, Craiova, Târgu Mureş şi Miercurea Ciuc.