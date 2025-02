Cel mai fierbinte ianuarie

Ianuarie 2025 l-a întrecut pe cel de anul trecut cu 0,1 C și cu 1,75 C pe cele de la sfârșitul secolului XIX, când activitatea umană nu influențase semnificativ clima. Creșterea s-a produs, deși oamenii de știință se așteptau ca iarna aceasta să fie mai rece, sub influența fenomenului La Nina, care produce scăderea temperaturii la suprafața Pacificului, cu influențe asupra a zone largi din America de Sud, Australia, Indonezia și Malaezia.

„Motivul de bază pentru care se bat recorduri și avem această tendință de încălzire de zeci de ani este pentru că creștem cantitatea de gaze cu efect de seră din atmosferă”, a declarat pentru BBC Gavin Schmidt, directorul Institutului Goddard pentru Studii Spațiale de la NASA. „Încercăm să stabilim detaliile exacte, să aflăm de ce 2023, 2024 și începutul lui 2025 au fost atât de calde. Există și alte elemente implicate acolo”.

„Scenariul de coșmar” este cel în care oceanele deja încălzite ar provoca disiparea norilor reflectorizați la nivel scăzut, încălzind la rândul lor și mai mult planeta - spune Adam Scaife, șeful predicțiilor lunare al Oficiului meteorologic britanic.