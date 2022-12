Clipe de groază la Londra. Un restaurant a luat foc cu 300 de oameni înăuntru

Un restaurant latino-american din Mayfair, Londra, a fost cuprins de flăcările care au pornit din subsolul clădirii. Din fericire, cei 300 de oameni care se aflau înăuntru au reușit să scape cu viață.

Imaginile video surprinse în momentele incendiului arată oameni care fug disperați spre ieșire, unii având încă paharele de băutură în mâini.

Un purtător de cuvânt al pompierilor din Londra a declarat: „Decorațiunile de Crăciun din interiorul clădirii au luat foc dar fuseseră stinse înainte de sosirea pompierilor. Aproximativ 300 de persoane au fost evacuate de personalul de la fața locului, iar echipajele au efectuat o verificare sistematică a proprietății pentru a se asigura că nu se mai află nimeni în interior. Un bărbat și o femeie au fost tratați la fața locului de echipele de ambulanță din Londra. La fața locului au intervenit cinci mașini de pompieri și aproximativ 35 de pompieri din stațiile de pompieri Soho, Lambeth, Kensington și Chelsea."

