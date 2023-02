Un incendiu uriaș a fost provocat de deraierea unui tren în Ohio, SUA

Un tren a deraiat vineri seară în apropiere de granița dintre Ohio și Pennsylvania, provocând un incendiu masiv în zonă, a anunțat presa locală.

Mai multe vagoane de tren au luat foc în apropiere de East Palestine, un oraș situat la nord-vest de Pittsburgh. Fumul gros a afectat întreaga zonă.

Echipele de urgență au evacuat locuitorii de pe o rază de 1,6 kilometri. Autoritățile nu au anunțat dacă sunt victime și ce a provocat deraierea.

(sursa: Mediafax)

#BREAKING: Police are blocking off multiple roads but we can see the fire caused by the #trainderailment from afar



Orange flames lighting up the sky @KDKA #EastPalestine #Ohio pic.twitter.com/i1jHX4r1F8