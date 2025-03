Incidente grave la protestele din Serbia: o mașină a intrat în mulțime, mai multe persoane reținute

„În suburbia Žarkovo, o mașină a intrat într-o coloană de protestatari, rănind trei persoane, iar poliția a anunțat că l-a reținut pe șofer. În centrul Belgradului, un student și un profesor universitar au fost răniți într-un atac comis de un grup de bărbați în dimineața zilei de sâmbătă”, a transmis poliția, potrivit Reuters.

De asemenea, trei persoane au fost reținute în urma unui atac asupra tractoarelor staționate în jurul Parcului Pionirski, în cursul nopții.

Cu toate acestea, sâmbătă, atmosfera printre studenți și ceilalți protestatari a fost una surprinzător de festivă. Zeci de locuitori și-au scos pe străzi încălzitoarele pe gaz și au oferit mâncare caldă demonstranților, în timp ce bunicile din zonă le-au adus studenților prăjituri și plăcinte proaspăt coapte.

Pentru a evita escaladarea tensiunilor, organizatorii protestului au anunțat că au mutat scena centrală de pe platoul din fața clădirii Parlamentului în Piața Slavija, situată la aproximativ un kilometru distanță. „Nu dorim violență, nu vrem atacuri asupra instituțiilor statului”, au transmis aceștia într-un mesaj pe Instagram.

Președintele Aleksandar Vučić a declarat vineri că a cerut forțelor de ordine să dea dovadă de reținere, dar să rețină instigatorii la violență. Potrivit estimărilor autorităților, la protestele din capitală sunt așteptați între 60.000 și 80.000 de manifestanți, însă organizatorii susțin că numărul real va fi mult mai mare.

